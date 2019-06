L’Albiceleste avait bien mal démarré dans cette Copa América 2019. Une défaite face à la Colombie lors du premier match de poules, puis, un triste match nul face au Paraguay. Cette victoire convaincante face au Qatar (2-0) a permis aux Argentins de se hisser en quarts, où ils ont disposé du Venezuela vendredi soir sur ce même score. Certains joueurs parviennent à tirer leur épingle du jeu, à l’image de Gio Lo Celso, Rodrigo de Paul ou Lautaro Martinez.

Mais pour l’instant, Lionel Messi se montre assez discret. Sans être mauvais, le Barcelonais peine à peser sur le jeu de l’équipe, et se montre moins décisif. Un peu l’inverse de ce qu’on a pu voir lors des dernières compétitions internationales, où c’est La Pulga qui portait son équipe à dos, entouré de partenaires pas au niveau. Et après les quarts de finale, la star du Barça a livré un constat assez sévère sur ses performances lors de cette Copa América.

« L’état des pelouses, c’est une honte »

« La vérité c’est que ce n’est pas ma meilleure Copa América, ce n’est pas ce à quoi je m’attendais. Les matchs sont comme ça... On ne peut pas beaucoup jouer, c’est compliqué pour nous qui voulons faire quelque chose de différent, éviter les rivaux, mais ce qui est important c’est qu’on a gagné et on continue. C’est difficile de jouer, il y a peu d’espaces, beaucoup de monde au milieu, mais c’est comme ça », a-t-il d’abord lancé, avant de pousser un sacré coup de gueule.

« Ce n’est pas une excuse mais j’ai du mal avec l’état des pelouses, c’est une honte, en plus des contacts qu’il y a. On a toujours besoin d’un temps supplémentaire, on ne peut pas porter le ballon. C’est dommage que dans un tournoi comme celui-ci les pelouses soient si mauvaises, mais on doit s’adapter » , a-t-il ainsi affirmé. Place maintenant au duel face au Brésil, dans la nuit de mardi à mercredi, où La Pulga sera attendue au tournant.

