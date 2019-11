Le Brasil Global Tour poursuit son tout de la planète. Après avoir rencontré le Sénégal et le Nigéria à Singapour, le Brésil affrontera cet après-midi à Riyad (Arabie Saoudite) l’Argentine avant d’aller aux Emirats Arabes Unis mardi prochain pour y rencontrer la Corée du Sud. Un match face à l’Albiceleste (à suivre sur notre live commenté) qui donnera quelques regrets chez certains puisque la star du PSG Neymar ne sera pas de la partie pour le retour en sélection de Lionel Messi.

Mais peu importe car Tite et Lionel Scaloni ont bien l’intention de régaler le public du King Saud University Stadium tout à l’heure à 18h (heure française). Il suffit d’ailleurs de jeter un oeil aux compositions probables sorties dans les journaux des deux pays. Pays hôte de la rencontre, sur le papier, le Brésil devrait aligner un onze de départ plutôt classique en 4-2-3-1. Alisson gardera les cages et le quatuor Danilo-Militão-Thiago Silva-Alex Sandro évoluera devant lui. Au milieu, le duo Arthur-Casemiro sera chargé de bloquer les vagues d’attaque adverses.

Enfin, même si Tite n’a pas tari d’éloges envers le jeune Merengue Rodrygo (présent avec la Canarinha), le sélectionneur auriverde devrait s’appuyer sur un quatuor d’expérience (Gabriel Jesus-Paqueta-Willian-Firmino) pour percer le verrou argentin. En face, Scaloni aurait choisi un 4-3-3. Le Xeneize Andrada devrait fêter sa troisième cape dans les buts. Devant lui, une défense à quatre composée de Foyth, Otamendi, Pezzella et de Tagliafico. Remplaçant au PSG, Leandro Paredes devrait continuer de jouir d’un statut de titulaire au milieu aux côtés de De Paul et Acuña. Enfin, l’attaque albiceleste sera emmenée par Messi, Agüero et la sensation intériste, Lautaro Martinez.