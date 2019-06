Le sort s’acharne sur Neymar. L’attaquant brésilien, au cœur d’un scandale après les accusations d’une jeune mannequin brésilienne, avait l’occasion de s’exprimer sur les terrains hier soir au Brésil (cette nuit en France) au cours d’une rencontre de préparation, en vue de la Copa America, face au Qatar. Mais rien ne s’est passé comme prévu. A la 13e minute de jeu, suite à un tacle régulier du dénommé Madibo, Neymar reste au sol et se touche la cheville droite. Des images qui rappellent immédiatement celles vues au début de l’année au Paris Saint-Germain mais aussi l’année précédente.

Dans la foulée ou presque, le Brésil inscrit le premier but par Richarlison mais Neymar ne peut pas aller fêter l’ouverture du score et se dirige vers son banc de touche. Pendant qu’un médecin ausculte sa cheville, il fond en larmes, ce qui ne laisse plus de place au doute. Rodrigo Lasmar, le médecin de la sélection auriverde, évoque une entorse à la cheville droite, et écarte l’hypothèse d’une rechute de sa blessure redondante au PSG au cinquième métatarse. Neymar quitte le stade avant la fin de la rencontre pour aller passer des examens médicaux à l’hôpital. Et le verdict vient de tomber. Il y a quelques minutes, la Fédération brésilienne de football a publié un communiqué : Neymar ne participera pas à la Copa America, qui se tiendra au Brésil du 14 juin au 7 juillet !

Neymar ne pourra pas être remis sur pied à temps

« Après s’être blessé lors du match amical contre le Qatar, Neymar a vu sa blessure être confirmée par l’examen des images. Il a été soumis à des tests d’imagerie complémentaires confirmant la rupture du ligament de la cheville. En raison de la gravité de la blessure, Neymar n’aura pas la condition physique et le temps de récupération nécessaire pour participer à la Copa America 2019. A partir de ce jeudi, l’équipe technique de l’équipe nationale brésilienne commencera à réfléchir à son remplaçant », peut-on lire sur le communiqué. Un nouveau terrible coup dur pour la star brésilienne, qui comptait bien faire oublier ses récents déboires pour faire taire les nombreuses critiques qui s’élèvent au Brésil.

Bien reçu par le public de Brasilia au début de la rencontre, qui lui a témoigné un certain soutien et a même scandé son nom, Neymar avait pourtant accueilli une autre mauvaise nouvelle quelques minutes auparavant. Interrogé par la télé brésilienne SBT, la jeune femme qui l’accuse de viol et de violences a réitéré ses accusations sans trembler devant les caméras. « Oui j’ai été victime de viol ! D’une agression suivie d’un viol. Je le confirme. » De plus, une nouvelle vidéo, où l’on voit la jeune femme s’en prendre à Neymar en lui reprochant son agression de la veille a été diffusée. Le joueur de 27 ans vit décidément des heures très sombres.