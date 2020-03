La vie sans football, Jour 1. Dans de nombreux pays, les championnats professionnels, comme amateurs, ont été suspendus en raison de l’épidémie de coronavirus. C’est le cas en France, mais également en Italie, en Espagne, au Portugal ou encore en Angleterre, où les différents acteurs du football sont appelés à être les plus vigilants possible pour que tout revienne le plus rapidement possible à la normale. Ensuite, il sera temps, si cela est bien évidemment envisageable, de retrouver les terrains et de terminer la saison 2019-2020. Une saison où plusieurs joueurs ont crevé l’écran. Et cela a eu des répercussions au niveau de leur valeur marchande. En nous basant sur le classement établi par le site spécialisé transfermarkt, qui prend en compte le potentiel ou encore l’âge du joueur, voici les cinq footballeurs dont la valeur marchande a explosé cette année.

-1 : Erling Braut Håland (Borussia Dortmund) : à 19 ans, le Norvégien a fait trembler le Paris Saint-Germain le 18 février dernier en signant un doublé en huitième de finale aller de l’UEFA Champions League (2-1). Bien que muselé lors du match retour mardi dernier, le footballeur né en 2000 reste une redoutable machine à marquer des buts (voir vidéo). Justement, il en a mis 28 sous le maillot de Salzbourg en première partie de saison. Ce qui a attiré l’attention des meilleures écuries européennes à l’image de Manchester United. Mais le joueur représenté par Mino Raiola a préféré rejoindre le Borussia Dortmund, où il a déjà marqué 12 buts. Une sacrée affaire de la part du BVB qui n’a déboursé que 20 millions d’euros pour s’attacher ses services. Et les Allemands auraient pu faire encore mieux. En juin dernier, donc quelques mois avant qu’il n’enchaîne les buts en C1, la valeur marchande du jouer était estimée à 5 M€ selon le site spécialisé transfermarkt. Après ses débuts tonitruants à Dortmund, elle est à présent estimée à 80 M€. Mais vu la façon dont les prix s’envolent dans le football moderne, il pourrait partir pour bien plus vu ses qualités, son potentiel et son jeune âge. Entre juin 2019 et mars 2020, soit en 9 mois, le prix estimé du Norvégien a augmenté de 75 millions d’euros. C’est la plus belle progression cette saison. Personne ne fait mieux.

-2 : Lautaro Martinez (Inter Milan) : à 22 ans, le buteur argentin fait le bonheur de l’Inter Milan. Sous le maillot nerazzurro, il a trouvé le chemin des filets à 16 reprises toutes compétitions confondues. Un élément dont les prestations sont suivies de près par le FC Barcelone et le Real Madrid. Mais pour le recruter, il faudra mettre le prix puisque son club a fixé sa clause libératoire à 111 millions d’euros ! Une somme qui ne correspond pas à la valeur marchande du joueur. Selon transfermarkt, Lautaro Martinez vaudrait actuellement 80 millions d’euros, soit autant qu’Erling Braut Håland. En revanche, l’évolution de sa valeur est moins impressionnante que celle du Norvégien. L’an dernier, en juin, celle-ci était estimée à 30 M€. Aujourd’hui, il vaudrait 50 millions d’euros de plus, soit un prix de 80 millions d’euros. À ce prix-là, ses prétendants le signeraient de suite !

-3 : Federico Valverde (Real Madrid) : 750 M€, voici le prix de la prochaine clause libératoire du jeune milieu de terrain uruguayen. À 21 ans, il s’est imposé comme l’une des belles révélations de la saison du côté du Real Madrid. Auteur de 34 matches toutes compétitions confondues, le natif de Montevideo a trouvé la mire à deux reprises. Dans les petits papiers de Zinedine Zidane, il est aussi très apprécié par son club qui compte le prolonger jusqu’en 2025. Une belle marque de confiance pour un footballeur dont la valeur marchande a été en constante progression. En 2016, alors qu’il était avec le Castilla et qu’il était âgé de 18 ans, celle-ci était estimée à 500 000 euros. Puis, en décembre 2018, elle est passée à 6 millions d’euros. Six mois plus tard, en juin 2019, elle a fait un bond de géant pour atteindre 20 millions. Quelques mois plus tard, après avoir montré de belles choses avec les Merengues, sa valeur marchande a explosé puisqu’elle est estimée aujourd’hui à 60 millions d’euros, soit une augmentation de 40 millions d’euros (200%). Avec lui, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu ont de l’avenir !

-4 : Alphonso Davies (Bayern Munich) : né en 2000, le Canadien a tapé dans l’œil du géant allemand. Acheté lors de l’été 2018 mais arrivé en janvier 2019, le joueur de 19 ans se montre décisif tout en apportant sa vitesse et sa percussion. Il est surtout très polyvalent lui qui évolue au poste de latéral gauche. Le footballeur sous contrat jusqu’en 2023 est une très bonne pioche de la part des Bavarois qui ont signé un chèque de 10 M€ pour s’attacher ses services. Aujourd’hui, un peu plus d’un an après son arrivée, il en vaut cinq fois plus selon transfermarkt. Son prix est estimé à 50 millions d’euros. En décembre, celui-ci était fixé à 25 millions d’euros. Ainsi en trois mois (entre décembre et mars), sa valeur marchande a doublé. Celle-ci devrait être encore plus importante si le Canadien poursuit à ce rythme dans les prochains mois.

-5 : Ansu Fati (FC Barcelone) : à 17 ans, le joyau du Barça a tout pour devenir un très grand. Depuis quelques mois, il ne cesse de battre des records de précocité, lui qui totalise déjà 5 buts avec l’équipe professionnelle. Un joueur adoubé par Lionel Messi et promis à un bel avenir si bien sûr il poursuit sur cette voie. Contrairement aux autres joueurs de ce classement, du fait de son jeune âge, l’évolution de la valeur marchande d’Ansu Fati est différente. En juin dernier, elle n’était pas encore déterminée par le site spécialisé. Puis, en septembre dernier, après deux buts inscrits en Liga Santander (un face à Osasuna et l’autre face à Valence), transfermarkt a estimé sa valeur à 25 millions d’euros. Aujourd’hui, elle a de nouveau augmenté puisqu’elle atteint 40 millions d’euros. On est toutefois bien loin de la réalité puisque les pensionnaires du Camp Nou ont, eux, fixé sa clause libératoire à 170 M€ en décembre dernier au moment de sa prolongation de contrat jusqu’en 2022. À noter que Fati devance un autre phénomène dans le classement établi par transfermarkt, un certain Eduardo Camavinga (Stade Rennais). Entre juin 2019 et mars 2020, sa valeur marchande est passée de 4 à 42 millions d’euros.