C’est un virus qui sème la panique depuis plusieurs semaines. Tout est parti de Wuhan, une ville chinoise qui est désormais mise en quarantaine. Cela n’a pas suffi à empêcher la propagation du coronavirus, dont les victimes s’élèvent à 170. Face à cette épidémie, le gouvernement chinois prend des dispositions de sécurité qui touchent le monde du sport. On a donc appris il y a quelques heures que le championnat de football, et même toutes les compétitions de football de tout niveau, était suspendu. Sans la moindre visibilité sur une éventuelle date de reprise. Evidemment, les décisions sanitaires sont prioritaires au regard de l’ampleur des ravages.

Cependant, les joueurs de football s’interrogent, et surtout les étrangers. Attirés par les énormes contrats proposés par les clubs chinois qui veulent développer leur championnat, ils sont nombreux à se poser des questions sur leur avenir à court et moyen terme. Au-delà des risques de contamination, c’est l’impact d’une pause d’une durée pour l’instant indéterminée sur leur carrière qui les fait réfléchir. Selon le média anglais Skysports, ils seraient plusieurs à envisager un départ de dernière minute en profitant des dernières heures d’ouverture du mercato hivernal pour les clubs européens.

Des joueurs qui pourraient partir d’ici vendredi soir ?

Des joueurs tels Marouane Fellaini, Moussa Dembélé (le milieu de terrain belge), Yaya Touré ou encore Salomon Rondon et Marko Arnautovic sont cités. Si la situation de blocage perdure, peuvent-ils se permettre, d’un point de vue sportif, de passer plusieurs mois sans joueur ? Le championnat aurait dû reprendre le 22 février. La préparation physique avait donc débuté. Sans perspective, il est difficile pour les joueurs étrangers de se projeter.

De plus, les clubs chinois pourraient accepter de les prêter, histoire de ne pas payer des salaires conséquents alors qu’il n’y a aucun match à disputer. Dès lors, on peut imaginer quelques bonnes opportunités à saisir pour certains clubs européens. Et nul doute que certains joueurs ne seraient pas mécontents de s’éloigner de la Chine, alors que dans l’autre sens, d’autres ont vu leur transfert capoter, à l’image de Javier Pastore.