Il y a cinq ans, le Mineirão était le théâtre de la plus grosse humiliation de l’histoire du Brésil, en demi-finale du Mondial 2014, contre l’Allemagne (7-1). Ce mardi soir, la Seleção de Tite tentera d’effacer ce souvenir douloureux encore dans toutes les têtes face à l’Argentine en demi-finale de Copa América. Le technicien de la Canarinha a d’ailleurs décidé de miser sur la continuité.

Il alignera ainsi Alisson dans les buts, décisif en quart de finale lors de la séance de tirs au but face au Paraguay (0-0, 4 t. a. b. à 3). Le portier de Liverpool sera protégé par une ligne de quatre, avec de droite à gauche, le capitaine Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva et Alex Sandro. Ce dernier est en balance avec Filipe Luis, sorti blessé lors de la rencontre face aux Guaranis, à gauche.

Tite et Scaloni misent sur du classique

Au milieu, le duo Casemiro-Arthur devrait être à la manœuvre. À l’animation, on retrouverait Philippe Coutinho et Everton, remplaçant de Neymar forfait, qui dispute là sa première grande compétition internationale. Gabriel Jesus épaulerait lui Roberto Firmino sur le front de l’attaque auriverde. Côté argentin, Lionel Scaloni est lui aussi bien parti pour faire du grand classique.

Franco Armani gardera les cages de l’Albiceleste. Devant lui, une défense à quatre avec, de droite à gauche, Juan Foyth, German Pezzella, Nicolas Otamendi et Nicolas Tagliafico. Leandro Paredes, convaincant face au Venezuela, officierait en sentinelle. Marco Acuña et Rodrigo De Paul occuperaient les positions de relayeurs. Enfin, devant, Lionel Messi épaulerait Lautaro Martinez et Sergio Agüero.

