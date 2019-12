Une rencontre pour être sur le toit du Monde. Vainqueurs respectivement de la Ligue des Champions et de la Copa Libertadores, Liverpool et Flamengo s’affrontaient ce samedi en finale de la Coupe du Monde des Clubs. Après avoir disposé des Mexicains de Monterray en demi-finale, rencontre où Jürgen Klopp avait largement fait tourner, le coach allemand sortait cette fois l’artillerie lourde. En effet, Virgil van Dijk et Trent Alexander Arnold retrouvaient une place dans le onze de départ, au même titre que Jordan Henderson, Sadio Mané ou encore Roberto Firmino. De son côté, Jorge Jesus alignait la même équipe que face à Al Hilal lors du tour précédent. Dans le 4-2-3-1 concocté par l’entraîneur portugais, on retrouvait Rafinha et Filipe Luis sur les côtés de la défense et le serial buteur, héros de la finale de Libertadores, Gabriel Barbosa en pointe. Dans cet écrin du Khalifa International Stadium chauffé à blanc, il ne fallait pas être en retard. Quelques secondes après l’engagement, Firmino se procurait la première situation du match mais sa tentative passait juste au-dessus des buts gardés par Bruno Alves (1e). Quelques minutes plus tard, c’est Naby Keita qui s’essayait à la frappe mais lui aussi voyait sa tentative passer au-dessus (5e).

Le début de rencontre était clairement à l’avantage des Reds qui étaient bien déterminés à prendre les devants rapidement. C’était au tour d’Alexander-Arnold de prendre sa chance, mais son tir rasant fuyait le cadre et passait juste à côté (6e). Les Mengão étaient pris au dépourvu et ne savaient comment répondre à l’intensité mise par les leaders de la Premier League. Les Brésiliens essayaient pourtant de réagir avec des incursions dans la surface, notamment côté droit, mais les centres en retrait manquaient de précision et la défense de Liverpool n’avait plus qu’à dégager le danger. Pourtant, Bruno Henrique faisait des misères à Alexander-Arnold dans son couloir en le provoquant en un contre un, mais personne n’était à la réception de son centre (24e). L’ancien joueur de Santos insistait et était même tout proche de l’ouverture du score, mais il fallait le retour d’un grand Joe Gomez pour contrer l’ailier et sauver les Reds (27e). Le Fla allait mieux et Liverpool était proche de se faire surprendre. Bruno Henrique avait beau réclamer une main de Gomez dans la surface, c’était bien la cuisse du défenseur qui contrait sa frappe (33e). Dans une première période animée et agréable, les deux équipes n’arrivaient pas à se départager et regagnaient les vestiaires sur ce score de parité (0-0).

La VAR donne du sursis à Flamengo

Après la pause, les Reds repartaient avec les mêmes intentions qu’ils avaient mises en début de rencontre. Et c’est encore Firmino qui s’illustrait. Le tir de l’attaquant brésilien touchait le poteau, longeait la ligne de but mais ne rentrait pas (47e) ! Une grosse frayeur que comptait bien exploiter la formation anglaise. Trouvé par Alexander-Arnold, Mohamed Salah arrivait à placer un tir malgré le pressing de Caio, mais sa frappe ne trouvait pas le cadre et terminait à côté (50e). Pas de quoi faire peur au Time do povo qui réagissait directement par l’intermédiaire de Gabigol, par deux fois (53e, 54e), sans parvenir à trouver la faille. Dans ce deuxième acte, Liverpool avait clairement élevé son niveau mais Flamengo répondait au défi proposé par les champions d’Europe en titre. Les deux équipes donnaient tout dans la bataille et c’est bien Gabigol qui se distinguait pour faire sauter le verrou anglais. D’abord par une frappe contrée (67e), puis sur un retourné acrobatique qui forçait Alisson à sortir une parade de grande classe (69e).

Si Liverpool subissait depuis quelques minutes, les affaires ne s’arrangeaient pas. Les Merseysiders perdaient Alex Oxlade-Chamberlain sur blessure après un mauvais appui (73e). Les Reds ne renonçaient pas pour autant et essayaient de forcer la décision. Sur les côtés, Robertson et Alexander-Arnold étaient intenables, mais la défense du club de Rio veillait et repoussait toutes les tentatives à l’image de celle contrée sur Salah (84e). La pression s’intensifiait dans cette fin de match sur les buts de Flamengo. Henderson obligeait Diego Alves à sortir une parade exceptionnelle alors que le ballon filait tout droit en lucarne (86e). Alors que l’on pensait que le couperet allait finalement tomber, la VAR allait changer la donne ! Sur un contre supersonique, Mané était fauché à l’entrée de la surface par Rafinha (90+5e). Après consultation de la VAR, l’arbitre revenait sur sa décision de siffler penalty et indiquait une simulation du Sénégalais, ce qui amenait les deux équipes en prolongation pour parvenir à se départager.

Roberto Firmino libère Liverpool

Les joueurs étaient donc logiquement fatigués dans cette prolongation et Gabigol souffrait rapidement de crampes. Dans le jeu, les Reds étaient dangereux. Dans un premier temps, Keita butait sur la défense adverse sur une frappe du gauche (97e). Mais deux minutes plus tard, l’équipe de Jürgen Klopp trouvait enfin la faille. Henderson jouait sur Mané qui trouvait lui Firmino dans la surface. L’attaquant brésilien faisait preuve de sang froid en crochetant Diego Alves et Caio avant de marquer du droit (99e, 1-0). La formation brésilienne souffrait dans ce premier acte de la prolongation, et Diego Alves devait sortir une belle parade devant Salah (101e) avant de s’imposer face à Van Dijk (102e). Liverpool était donc devant à la pause de cette prolongation. Après la reprise, les hommes de Jorge Jesus tentaient d’égaliser. À l’intérieur de la surface, Gabigol ratait sa tentative du gauche (108e). Les Reds répondaient avec un coup-franc direct d’Alexander-Arnold (114e). La dernière occasion était cependant pour Flamengo mais Lincoln ne trouvait pas le cadre (119e). Liverpool tenait et s’imposait 1-0 pour remporter cette Coupe du Monde des clubs pour la première fois de son histoire !

