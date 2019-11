C’était la dernière soirée de la phase de qualifications pour le prochain Euro. Dix-neuf équipes avaient déjà assuré leur place pour la compétition qui démarrera en juin et se jouera aux quatre coins de l’Europe. Ce soir, on attendait donc de connaître le vingtième et dernier qualifié directement, en plus d’un dernier barragiste. C’est donc vers ce Groupe E que nos regards se tournaient. La Croatie s’était déjà assurée la première place, et le Pays de Galles et la Slovénie allaient donc se battre pour la deuxième place.

Deuxième au coup d’envoi de la rencontre, le pays du Royaume Uni accueillait la Hongrie. Et Gareth Bale et ses partenaires ont fait le boulot en surclassant la Hongrie, s’imposant finalement sur le score de 2-0. Aaron Ramsey, servi par le Madrilène, a ouvert le score au quart d’heure de jeu, avant de récidiver au retour des vestiaires (2-0, 48e). Les Gallois iront donc bien à l’Euro ! La Slovaquie elle a tout de même fait le boulot face à l’Azerbaïdjan (2-0) et, grâce à la défaite hongroise sur la pelouse galloise, décroche une place de barragiste, la dernière qu’il restait à distribuer.

L’Allemagne termine devant les Pays-Bas

L’autre principal enjeu de la soirée se situait dans le groupe C. L’Allemagne et les Pays-Bas étaient tous deux qualifiés, mais la tête du groupe était encore à prendre. Les Germaniques devaient battre l’Irlande du Nord pour rester premiers et ce fut chose faite, avec ce résultat écrasant de 6-1. Gnabry, à trois reprises, Goretzka, avec un doublé et Brandt ont fait trembler les filets pour l’équipe de Joachim Löw. Les Néerlandais ont eux tout de même battu cette faible équipe estonienne sur le score de 5-0, avec des buts de Wijnaldum, qui s’est offert un triplé, d’Ake et du débutant Boadu.

Dans le reste des rencontres, comptant pratiquement toutes pour du beurre, il faut noter le match de la Belgique face à Chypre qui s’est soldé par une écrasante victoire (6-1). Des buts de Benteke, auteur d’un doublé, De Bruyne par deux fois, Carrasco, Christoforou contre son camp ont offert ce carton aux Belges. Eden Hazard et compagnie bouclent donc cette phase de qualification avec un carton plein, un joli 10/10. La Russie conclut elle aussi une belle campagne de qualif’ en venant à bout de Saint-Marin (0-5).

Groupe C

Pays Bas 5 - 0 Estonie

Wijnaldum (6e, 66e, 79e), Ake (19e), Boadu (87e)

Allemagne 6 - 1 Irlande du Nord

Gnabry (19e, 47e, 60e), Goretzka (43e, 73e), Brandt (90e+1) - Smith (7e)

Groupe E

Pays de Galles 2 - 0 Hongrie

Ramsey (15e, 48e)

Slovaquie 2 - 0 Azerbaïdjan

Bozenik (19e), Hamsik (86e)

Groupe G

Pologne 3 - 2 Slovénie - toujours en cours

Szymanski (3e), Lewandowski (54e), Goralski (81e) - Matavz (14e), Ilicic (61e)

Lettonie 1 - 0 Autriche

Oss (65e)

Macédoine 1 - 0 Israël

Nikolov (45e+2)

Groupe I

Belgique 6 - 1 Chypre

Benteke (16e, 68e), De Bruyne (36e, 41e), Carrasco (44e), Christoforou CSC (52e) - Ioannou (14e)

Saint-Marin 0 - 5 Russie

Kuzyayev (3e), Petrov (19e), Miranchuk (49e), Ionov (56e), Komlichenko (78e)

Ecosse 3 - 1 Kazakhstan

McGinn (48e, 90e+1), Naismith (64e) - Zaynutdinov (34e)