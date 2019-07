L’Olympique Lyonnais s’attaquait à un gros morceau pour son troisième match de préparation estivale. À l’Emirates Stadium, les hommes de Sylvinho se confrontaient à une équipe d’Arsenal qui ces dix derniers jours avait disposé du Bayern Munich (2-1) et de la Fiorentina (3-0), et compté deux buts d’avance lors de sa défaite face au Real Madrid (2-3), mercredi, aux Etats-Unis. De quoi faire douter l’effectif lyonnais ? Il faut dire que, malgré de belles choses entrevues, les deux premières rencontres disputées par l’OL de l’ère Sylvinho s’étaient soldées par des défaites. Face au Servette de Genève promu en 1ère division suisse cette saison (1-2) et contre le Genoa (3-4), après avoir mené 3-1 jusqu’à la 65e minute. À Londres, à l’occasion d’une Emirates Cup désormais disputée sur un match, le temps était aux retrouvailles. Chez les Gunners depuis deux saisons (90 matches, 36 buts), Alexandre Lacazette croisait le chemin d’Anthony Lopes, Mapou Yanga-Mbiwa et Memphis Depay, titulaires dans le 4-3-3 de l’OL, qu’il avait fréquentés lors de son aventure dans le Rhône. Il n’oubliait pas de saluer Aouar, Rafael et Tousart, qui débutaient eux sur le banc, tout comme la recrue danoise, Joachim Andersen. Léo Dubois, Jason Denayer et Fernando Marçal complétaient le quatuor défensif. Thiago Mendes évoluait lui en sentinelle auprès de Jean Lucas et Pape Diop. Enfin, capitaine cet après-midi, Depay occupait le front de l’attaque avec Bertrand Traoré et Amine Gouiri, qui remplaçait au pied levé un Martin Terrier touché aux adducteurs à l’échauffement.

Après avoir rendu hommage à José Antonio Reyes, ancien Gunner disparu tragiquement dans un accident de la circulation, les deux formations lançaient les débats. La première réelle tentative était pour Alexandre Lacazette. Après un échange de passes avec Matteo Guendouzi et Henrykh Mkhitaryan, l’ancien gone écrasait son et le ballon filait à gauche du but (7e). Les retrouvailles tournaient court pour Alexandre Lacazette, qui touché à la cheville laissait ses partenaires dès la 12e minute. Reiss Nelson le remplaçait. Dominateurs, les Gunners multipliaient les tentatives sur la cage d’Anthony Lopes. Utilisant les côtés à foison. Joe Willock trouvait les jambes d’Anthony Lopes (14e) et Reiss Nelson ses gants (20e). Le portier lyonnais brillait face à Mkhitaryan, auteur d’une belle reprise (21e) et soufflait après avoir vu Willock, qui avait suivi, envoyer sa reprise au-dessus. C’est finalement Pierre-Emerick Aubameyang qui forçait la décision. Auteur d’une belle percée sur la droite, Henrikh Mkhitaryan centrait fort vers le second poteau. Il trouvait Pierre-Emerick Aubameyang dont la reprise en première intention se logeait sur la gauche du but lyonnais (1-0, 35e). Les Lyonnais réagissaient très timidement dans les dix derniers minutes du premier acte. La tentative de Thiago Mendes était contrée par Callum Chambers (38e), celle de Memphis Depay s’envolait dans les nuages qui recouvraient Londres (40e). Avant la pause, le tir de Jean Lucas était trop croisé pour inquiéter Bernd Leno (45e). Au retour des vestiaires, nulle trace sur la pelouse de Pape Diop, Jean Lucas ou Amine Gouiri. Houssem Aouar, Lucas Tousart et Moussa Dembélé entraient en jeu. Anthony Racioppi avait lui pris la place d’Anthony Lopes.

Houssem Aouar et Moussa Dembélé changent tout

Ce Lyon nouveau avait meilleure allure. En témoignaient les tentatives de Memphis Depay, décalé par Moussa Dembélé et dont la frappe à l’entrée de la surface était détournée d’une claquette par Bernd Leno (50e), et d’Houssem Aouar, qui voyait le portier allemand des Gunners détourner sa frappe en force (53e). L’embellie lyonnaise semblait toutefois précaire. Les Gunners repartaient de l’avant, manquant de réalisme, à l’image d’Eddy Nketiah (57e) ou Reiss Nelson (60e), qui ne trouvaient pas le cadre de Racioppi. A l’heure de jeu, Sylvinho offrait ses premières minutes sous le maillot de l’OL à Joachim Andersen. Le défenseur danois, recrue la plus chère de l’histoire de Lyon, s’installait aux côtés de Jason Denayer. Rafael prenait la place de Marçal (61e). Profitant d’un bon travail de Memphis Depay côté gauche, qui accélérait et distillait un centre au premier poteau, Moussa Dembélé venait placer une tête croisée qui allait se loger sur la droite du but de Bernd Leno (66e). Lyon recollait et il fallait un retour de Maitland-Niles pour empêcher Moussa Dembélé d’inscrire un doublé dans la foulée (68e). Dans la continuité, le pied droit de Depay faisait encore des merveilles depuis le poteau de corner gauche, mais la tête de Bertrand Traoré longeait la ligne de but et sortait (69e). Unai Emery bougeait sur son banc. Dani Ceballos et le jeune Gabriel Martinelli faisaient leurs premiers pas sous les couleurs d’Arsenal (70e).

La rencontre basculait à la 74e minute. Après un sauvetage de Jason Denayer devant son but sur une frappe de Reiss Nelson, le ballon restait aux abords de la surface lyonnaise. La jeune recrue brésilienne Gabriel Martinelli, 18 ans, achetée à Ituano pour près de 7 millions d’euros, pensait redonner l’avantage aux Gunners mais voyait son but refusé pour une position de hors jeu (74e). Dans la foulée, servi dans le dos de la défense londonienne par Houssem Aouar, auteur d’une belle entrée, Moussa Dembélé s’en allait défier et tromper Leno d’un tir placé sur la droite (1-2, 75e). Réaliste, mieux en seconde période, l’OL inversait le score mais restait à porter de tir des Gunners. Une sortie hasardeuse, loin de sa surface, d’Anthony Racioppi, manquait de profiter à Pierre Emerick Aubameyang, dont la frappe trouvait le poteau du but déserté (83e). Malgré les efforts des hommes d’Unai Emery pour ne pas céder à domicile, la défense lyonnaise tenait bon. L’OL remportait son premier match de l’été et pouvait se tourner sereinement vers la rencontre de mercredi, face à Liverpool.

Retrouvez le film de la rencontre sur notre live commenté.

Premier trophée de la saison avec cette Emirates Cup #ARSOL pic.twitter.com/DYXc9tbk5k — Olympique Lyonnais (@OL) July 28, 2019

Le XI de départ de l’Olympique Lyonnais :

Le XI de départ d’Arsenal :

Here it is - our team to play @OL #EmiratesCup — Arsenal (@Arsenal) July 28, 2019

