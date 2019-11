L’Espagne du football est sous le choc. Alors que la Roja fêtait dignement la fin des éliminatoires de l’Euro 2020 par une probante victoire 5 buts à 0 contre la Roumanie, l’annonce par la presse locale du départ précipité du sélectionneur Robert Moreno a pris tout le monde de court. Décidés par le président de la fédération espagnole, Luis Rubiales, le futur limogeage de Moreno et le retour aux manettes de Luis Enrique font énormément jaser. Quelques heures plus tard, on en sait davantage sur les motivations fédérales.

AS annonce que le président de la fédération espagnole (RFEF), Luis Rubiales, a toujours considéré Robert Moreno comme un simple intérimaire du poste (il reprocherait d’ailleurs à Moreno son manque d’autorité). Le dirigeant préparait même depuis un certain temps le retour de Luis Enrique. En clair, il attendait simplement la qualification de la Roja pour avancer ses pions. Et d’après le quotidien, tout s’est accéléré après la victoire ibère contre Malte à Cadiz (7-0) le 15 novembre dernier.

Rubiales ne s’est jamais projeté avec Moreno

Interrogé sur le futur de Moreno, Rubiales était resté évasif en zone mixte. « Nous avons gagné 7-0, profitons du résultat et de l’ambiance de Cadiz. On va rentrer content à Madrid. Roberto fait du bon travail, il n’y a rien à dire de plus. » Des propos interprétés par la presse espagnole comme un manque de soutien vis-à-vis du sélectionneur en place. AS révèle qu’un conseiller de Rubiales lui aurait alors suggéré de poster un tweet de soutien pour calmer le jeu. Réponse négative de Rubiales. Ce dernier a alors mis son plan en action. De son côté, Sport évoque d’autres motifs, en plus de ceux cités précédemment, pour justifier cette décision.

Tout d’abord, Rubiales avait remis à Luis Enrique de lui redonner les commandes de la sélection une fois qu’il serait remis de ses soucis personnels. Ensuite, le dirigeant souhaitait remettre à la tête de l’équipe nationale un leader. Comme évoqué ci-dessus, Moreno avait tendance à trop subir les désidératas de ses ouailles. Enfin, certains matches des éliminatoires, contre la Norvège (1-1, 7e journée) et la Suède (1-1, 8e journée) notamment, auraient semé le doute sur les capacités de Moreno. Autant d’explications qui n’empêcheront pas Rubiales d’être assailli de questions puisqu’une conférence de presse doit se tenir ce mardi à 12h30.