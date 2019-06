Les Bleuets entraient un peu dans le vif du sujet ce soir au Mans. Alors que la ville sarthoise célébraient ses héros qui montent en Ligue 2, les Espoirs eux prenaient possession du MMArena pour disputer leur premier match de préparation à l’Euro en Italie et Saint-Marin (du 16 au 30 juin). C’était même mieux qu’une entame car en face, il fallait face au gros morceau qu’est la Belgique, elle aussi qualifiée pour la compétition. Ripoll envoyait un 4-2-3-1 avec Aouar et Tousart dans la salle des machines, et un trio Ikoné-Bamba-Reine-Adéläide pour soutenir Dembélé seul en pointe. Le sélectionneur devait faire sans Terrier, toujours malade depuis quelques jours. En face les Diablotins évoluaient en 4-3-3 avec un trident offensif composé de Mbenza, Leya Iseka et Lukebakio.

Les Français attaquaient fort dans cette rencontre. Ils prenaient le contrôle du jeu même s’ils subissaient la première situation du match. Un long ballon dégagé par Schrijvers en direction de Leya Iseka prenait la défense à revers mais un énorme retour de Konaté cassait l’offensive (6e). Les Bleuets ne tardaient pas à faire bouger le tableau des scores. Sur un ballon par-dessus la défense, Dembélé butait sur Jackers. La tentative de Bamba allait finalement en direction de Reine-Adélaïde qui marquait dans le but vide (1-0, 15e). L’Angevin était même proche du doublé (23e) mais c’est finalement Dembélé qui inscrivait le but du break après un sacré numéro collectif (25e).

Les Français avec la manière

La France faisait de son adversaire sa chose durant cette première période et c’est logiquement qu’elle repartait au vestiaire avec deux buts d’avance. C’est aussi grâce à Bernardoni. Alors qu’il n’a rien eu à faire, le Nîmois sortait la parade qu’il fallait face un Leya Iseka abandonné par la défense (45e). Ripoll pouvait tranquillement opérer ses nombreux changements à la pause. Ça ne perturbait pas ses joueurs car ils reprenaient leur outrageante domination. Del Castillo, l’un des entrants, se faisait immédiatement remarquer. C’est lui qui frappait le corner offrant un nouveau but à son équipe. Aouar déviait au premier poteau et voyait Reine-Adélaïde pousser le ballon sur la ligne (3-0, 59e).

Les trois nouveaux remplaçants prenaient place sur le terrain et poursuivaient l’oeuvre des Espoirs. Sur son premier ballon, Mateta voyait son but refusé logiquement par une position de hors-jeu de Ntcham (63e). L’ancien Lyonnais échouait ensuite face à Jackers (66e). La France manquait plusieurs fois l’occasion de creuser encore un peu plus l’écart (69e, 74e, 75e), alors que Bernardoni restait vigilant sur ce tir du gauche de Benson (78e). Sans les meilleurs buteurs des qualifications français (Terrier) et belge (Dimata), le rythme retombait légèrement. Les Bleuets conservaient leur avance sans parvenir à marquer un dernier but. Ils peuvent tout de même se satisfaire de leur prestation avant d’affronter l’Autriche mardi 11 juin, puis d’entrer dans la compétition une semaine plus tard.