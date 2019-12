L’équipe de France ne pouvait pas avoir pire. Lors du tirage au sort de la phase de poules de l’Euro 2020, qui se déroulait à Bucarest (Roumanie), les champions du Monde 2018 n’ont pas été épargnés. Placés dans le groupe F, les Bleus de Didier Deschamps affronteront l’Allemagne, championne du Monde en 2014, mais également le Portugal, vainqueur du dernier Euro en 2016 dans l’Hexagone. Le quatrième et dernier adversaire de la sélection tricolore sera connu en mars : ça sera le vainqueur du barrage A, à savoir la Hongrie, l’Islande ou la Bulgarie*.

Après la cérémonie de l’UEFA, les réactions du staff français étaient donc attendues. Interrogé par W9, Didier Deschamps a donc livré ses premières impressions : « il y aurait pu avoir un tirage un peu plus aisé mais c’est comme ça. On savait les risques qu’il y avait avec un tirage partiel. Au moins, on sait à quoi s’attendre sur deux adversaires, en attendant le dernier qui se qualifiera au mois de mars. Evidemment, il faudra être tout de suite performant dès les matches de poules. C’est souvent le cas maintenant, depuis un petit moment, que ça soit en championnat d’Europe ou durant une Coupe du Monde. Là, on rencontre deux grosses nations qui ont gagné des titres aussi récemment. On a un programme chargé. »

Didier Deschamps : « il faudra bien évidemment être au top tout de suite »

Relancé sur la difficulté de cette poule F, le sélectionneur français s’est déjà projeté au mois de juin, où ses joueurs devront être efficaces rapidement. « On sait à quoi s’attendre même si je trouve que depuis quelques compétitions, il y a de moins en moins de possibilités, comme à la dernière Coupe du Monde, de pouvoir monter en puissance dans les matches de poules. On a vu des équipes fortes qui n’étaient pas performantes tout de suite et qui ont connu des mésaventures dès les matches de poules, a lâché DD avant de poursuivre. Notre tout premier match, ça sera face à l’Allemagne chez elle à Munich. Il faudra bien évidemment être au top tout de suite, c’est le tirage qui a voulu ça donc on connaît notre programme. On va savoir les jours et les horaires aussi pour caler notre préparation en fonction de ça. »

Présent en zone mixte, son adjoint Guy Stéphan a lui évoqué la préparation des Bleus. Et normalement, les champions du Monde en titre la feront bel et bien à Clairefontaine. « Il faut bien réfléchir mais les distances ne sont pas très longues entre Paris et Munich, et entre Munich et Budapest. L’Allemagne jouera à domicile contre nous. Il faudra voir l’ordre des matches mais a priori, ça sera Clairefontaine, a lâché le technicien de 63 ans avant de conclure sur l’objectif des Bleus. On a toujours la volonté de finir devant. On savait qu’il y avait la possibilité de finir dans ce groupe, c’est le cas. C’est comme ça. Je pense aussi qu’on a des forces nous. Si on est champions du Monde, ce n’est pas pour rien. On va se préparer en sachant que c’est un groupe très relevé. » Rendez-vous désormais en mars pour la prochaine trêve internationale et le début de la préparation de l’équipe de France.

* Si la Roumanie gagne les barrages A, la France jouera face au vainqueur des barrages D (Kosovo, Biélorussie, Macédoine du Nord et Géorgie)