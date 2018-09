Organisés par la FIFA, les The Best FIFA Football Awards récompensent les acteurs du monde du football qui ont marqué l’année 2018. Si la principale récompense est celle du joueur FIFA de l’année, le FIFA FIFPro World11 n’est pas en reste. Ce trophée récompense 11 joueurs jugés comme les meilleurs à chaque poste. Soit un gardien, quatre défenseurs, trois milieux de terrain et trois attaquants. Le vote s’est porté auprès de 25 000 footballeurs professionnels issus de 65 pays. Et logiquement cette équipe est impressionnante.

Dans les cages, David De Gea prend place. Le portier de Manchester United a certes raté sa Coupe du monde avec l’Espagne mais il a réalisé une saison sensationnelle avec son club. Devant lui, il retrouve le joueur du PSG, Dani Alves. Le Brésilien est logiquement accompagné par la charnière du Real Madrid, Sergio Ramos-Raphaël Varane. Ce dernier doit sa place à une belle campagne en Ligue des Champions et à une grosse Coupe du monde avec l’Équipe de France. Marcelo complète cette défense presque à 100% madrilène.

Mbappé avec Messi et Ronaldo

Au milieu de terrain, N’Golo Kanté est aligné suite à son extraordinaire mondial avec les Bleus. Le joueur de Chelsea est en excellente compagnie. À ses côtés figure Luka Modric. Auteur d’une saison exceptionnelle où il a remporté la Ligue des Champions et atteint la finale de la Coupe du monde, le Croate a sûrement livré son plus beau millésime et postule pour le trophée de joueur de l’année. Devant ce duo, la FIFA a décidé de mettre en valeur quatre joueurs offensifs de classe mondiale. Parmi eux se cache un autre champion du monde.

Dans ce 4-2-3-1, Mbappé est aligné sur le côté droit de l’attaque.Ce n’est pas une surprise. Il est accompagné en position de numéro 10 par Lionel Messi, alors qu’à gauche, c’est Eden Hazard qui a été choisi. Enfin seul en pointe, c’est Cristiano Ronaldo qui est aligné après une saison où il a remporté la Ligue des Champions et empilé les buts. On notera par exemple l’absence de Mohamed Salah, qui est pourtant nommé parmi les meilleurs joueurs du monde, ou encore celle de Neymar.