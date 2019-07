Deuxième match de l’International Champions Cup pour le Real Madrid, qui, après avoir perdu 3-1 contre le Bayern Munich il y a quelques jours, affrontait cette nuit dans le Maryland Arsenal. Plus avancés dans leur préparation estivale (et fort de deux victoires contre le Bayern Munich et la Fiorentina), les Gunners s’avançaient comme légèrement favoris, avec une équipe parée de ses plus beaux éléments offensifs. Unai Emery avait ainsi aligné le onze suivant : Martinez - Maitland-Niles, Chambers, Sokratis, Kolasinac - Willock, Xhaka - Aubameyang, Özil, Mkhitaryan – Lacazette.

Côté Real Madrid, Zinedine Zidane lançait ses recrues, comme Ferland Mendy, Luka Jovic ou encore Eden Hazard dans un 4-4-2 :Navas - Carvajal, S. Ramos, Nacho, Mendy - Kroos, Modric - L. Vazquez, Hazard - Jovic, Benzema. Les Gunners entraient mieux dans la rencontre et ouvraient le score sur un penalty de Lacazette (1-0, 10e). Aubameyang doublait la mise à la 24e minute, profitant aussi de l’expulsion de Nacho et s’en allait dribbler Navas après avoir été lancé par Lacazette (2-0, 24e). Le défenseur central d’Arsenal Sokratis allait lui être expulsé avant la pause, ce qui allait relancer les Madrilènes.

Bale entre et marque !

Effectivement, le Real Madrid s’est réveillé après la pause. Le vilain petit canard Gareth Bale, qui avait, selon les mots de Zinedine Zidane, refusé de jouer contre le Bayern Munich, est cette fois-ci entré en jeu et a redonné espoir aux siens en marquant un but de renard des surfaces (2-1, 56e). Puis c’est Marco Asensio qui égalisait (2-2, 59e). En trois minutes, le Real Madrid avait fait son retard, mais il perdait Asensio sur blessure (et c’est peut-être grave).

Comme c’est la règle avec l’ICC, place à une séance de tirs au but pour désigner un vainqueur et c’est la Casa Blanca qui l’a emporté (3 t.a.b à 2). Le Real Madrid goûte donc à la victoire après ce match emballant et plein de rebondissements. Les Gunners ont aussi prouvé leur montée en puissance et livré une belle prestation. Dans les autres matches de la nuit, le Bayern Munich s’est imposé face à l’AC Milan (1-0, but de Goretzka) et l’Atlético de Madrid a dû aller jusqu’aux tirs au but pour battre Chivas après un match nul et vierge (0-0, 5 t.a.b à 4).

