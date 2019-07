La tournée américaine du Real Madrid tourne à la foire d’empoigne entre Zinedine Zidane et Gareth Bale. Tout a commencé à l’issue du premier match de préparation, perdu face au Bayern Munich. Après la rencontre, Zinedine Zidane se lâchait au sujet du joueur gallois, sur lequel il ne compte plus. « Bale a été laissé de côté parce que Madrid tente de le vendre. S’il peut s’en aller demain, c’est mieux. Il n’y a rien de personnel, je n’ai rien contre Bale, mais je prends des décisions, il arrive un moment où il est temps de changer, son départ serait mieux pour tout le monde, aussi pour le joueur, qui connaît la situation ». Clair et limpide. Mais aussi rude à encaisser pour le clan Bale.

Son agent Jonathan Barnett était donc monté au créneau pour s’en prendre à Zinedine Zidane et à sa communication jugée irrespectueuse. « Zidane est une honte, il ne montre aucun respect pour un joueur qui a tant fait pour le Real Madrid ». Changement de ton et attaque directe, de quoi imaginer une drôle de collaboration entre Zizou et Bale durant les entraînements... L’entraîneur français n’a en tout cas pas laissé passer l’occasion de répondre à l’agent de son joueur, lors de la conférence de presse qui s’est tenue cette nuit à Washington, à la veille du match contre Arsenal.

Zidane assure que Bale n’a pas voulu jouer contre le Bayern

Vite interrogé sur le cas Bale par les journalistes présents, Zidane a dit ce qu’il avait sur le cœur. « Je vais essayer d’être très clair à propos de Gareth. Tout d’abord, je n’ai manqué de respect à personne et encore moins à un joueur, car j’ai toujours dit la même chose, les joueurs sont la chose la plus importante. S’il y a un joueur ici alors je suis avec lui. Deuxièmement, j’ai dit que le club essayait de trouver une issue pour Gareth. Troisièmement, et c’est le plus important, Gareth ne s’est pas changé pour le match l’autre jour (contre le Bayern, ndlr) parce qu’il ne le voulait pas, rien de plus. Le club essaye de le vendre. Maintenant nous revenons à la même chose. Bale est un joueur de Madrid et il s’entraînera normalement aujourd’hui. Nous verrons ce qu’il se passera demain. Je ne sais rien de nouveau à propos de l’opération. »

Alors que la piste chinoise semble jusqu’à présent unique (malgré les difficultés qu’elle comporte), la suite de la tournée américaine promet d’étranges scènes avec Gareth Bale. Il était déjà étonnant de le voir participer au voyage, comme un élément extérieur du groupe, à l’image de plusieurs photos publiées où on le voit souvent seul, la mine renfrognée. Relancé à plusieurs reprises sur le sujet Bale lors de la conférence de presse, Zidane s’en est tenu à son discours initial. La balle est désormais dans le camp de Bale.

