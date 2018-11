Deux mois après la victoire 1-0 à l’Estádio da Luz de Lisbonne, l’Italie et le Portugal se retrouvaient ce soir à San Siro (Milan) pour la manche retour, dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Nations (groupe 3, Ligue A). Et dans cette rencontre, l’enjeu était très important pour les deux formations. Côté italien, il fallait absolument s’imposer pour garder un espoir de finir en tête, en attendant le dernier match du groupe mardi soir entre le Portugal et la Pologne. En face, la Seleção das Quinas devait réaliser un résultat positif pour être assurée de terminer en tête et donc disputer le tournoi final en juin prochain. Afin de prendre sa revanche, Roberto Mancini alignait un 4-3-3 avec notamment le retour d’Immobile en attaque. Dans les rangs portugais, Fernando Santos optait pour le même schéma tactique et titularisait par exemple Bruma côté droit devant ou encore José Fonte en défense.

Devant leur public, les Italiens prenaient rapidement les choses en main et Chiesa allumait la première mèche. Sa frappe était cependant repoussée par José Fonte (2e). Bien rentrés dans leur match, les hommes de Roberto Mancini continuaient sur cette lancée et Rui Patricio devait déjà s’envoler sur une belle frappe d’Insigne. Le capitaine portugais détournait sur sa droite sur Immobile mais ce dernier ne trouvait pas le cadre derrière (5e). Privés du ballon depuis le coup d’envoi, les Portugais répondaient finalement sur leur première incursion. Bruma se jouait de Bonucci avant de rentrer dans la surface pour décocher une frappe croisée que Chiellini envoyait en corner (11e). Mais dans le jeu, les Italiens dominaient largement les débats dans ce premier acte. Déjà décisif à la 5e minute, Rui Patricio sauvait encore les siens en sortant rapidement devant Immobile (35e), avant de voir la tête de Bonucci passer juste à côté de son but (36e). Au terme de ce premier acte à sens unique, les deux équipes regagnaient donc les vestiaires sur ce 0-0.

Donnarumma décisif au retour des vestiaires

Après la pause, Roberto Mancini et Fernando Santos conservaient les mêmes joueurs malgré le score nul et vierge. Et ce deuxième acte était beaucoup moins intéressant que le premier. Comme en première période, les locaux progressaient balle au pied et Chiesa était tout proche de l’ouverture du score. Sur un centre de Verratti, le joueur de la Fiorentina armait une belle frappe finalement repoussée en corner de justesse (50e). Le jeu se durcissait et les occasions étaient de moins en moins nombreuses. Voyant son équipe dans le dur, Fernando Santos réalisait le premier changement avec la sortie de Pizzi pour Joao Mario (68e). Et le milieu de l’Inter s’illustrait rapidement sur sa pelouse, lui qui joue toute la saison à San Siro. Servi au niveau du point de penalty, le joueur de 25 ans stoppait son ballon avant d’armer une frappe qui passait largement au-dessus (74e). Roberto Mancini lançait lui Lasagna à la place d’Immobile (74e).

Et juste derrière, les Portugais se créaient une occasion franche. Chiellini s’imposait de la tête sur un centre d’André Silva mais le capitaine italien renvoyait le ballon sur Carvalho. L’ancien milieu du Sporting CP armait directement une volée que Donnarumma détournait sur sa droite en corner (76e). Dès lors, chaque formation tentait de faire la différence. Auteur d’une bonne prestation, Verratti cédait sa place à Pellegrini (81e). Sur le terrain, Insigne tentait lui de faire la différence tout seul mais la frappe du joueur du Napoli passait de peu à côté (84e). Fernando Santos décidait donc de tout verrouiller en lançant Guerreiro, un profil plus défensif, pour faire sortir Bruma (85e). Finalement, le score ne bougeait toujours pas malgré les deux derniers changements de la rencontre. Avec ce match nul (0-0), le Portugal se qualifiait donc pour le Final Four de la compétition avec encore un match à jouer contre la Pologne. De son côté, l’Italie était assurée de terminer deuxième du groupe et donc de rester en Ligue A lors de la prochaine édition.

L’homme du match : Verratti (7) le Parisien a été le véritable chef d’orchestre de la Squadra Azzurra. Il a maîtrisé le tempo de son équipe. Il a bien combiné avec son compère Insigne, sans toutefois trouver la faille. Ses gestes techniques et ses passes ont illuminé certaines phases de jeu. Sans doute l’homme de ce match. Il a cédé sa place à Lorenzo Pellegrini (81e). Il ne s’est pas particulièrement mis en évidence.

Italie

Donnarumma (6) : chez lui à San Siro, le portier de l’AC Milan n’a rien eu à faire en première période, ses défenseurs maîtrisant bien les attaquants adverses. En deuxième période, il a dû sauver les siens, en se couchant bien sur une frappe de William Carvalho (76e). Un match relativement tranquille pour lui.

Florenzi (5,5) : il a bien assuré en défense, notamment durant le premier acte où il a effectué quelques bonnes interventions (14e). Il a même tenté sa chance, à la 7e minute et à la 42e, sans toutefois accrocher le cadre. On l’a moins vu en deuxième période, mais il n’a pas vraiment eu de travail défensif à faire. Un match correct.

Bonucci (6,5) : un match plein d’expérience pour le défenseur bianconero. Il a été solide derrière, contenant bien les offensives adverses. Il aurait même pu ouvrir le score, mais sa tête a frôlé le poteau de Rui Patricio (36e). Durant la fin de rencontre compliquée, il a bien tenu pour garder ses cages inviolées.

Chiellini (6,5) : capitaine pour sa centième sélection avec la Nazionale, le défenseur de la Juventus n’a pas été inquiété. Il s’est même montré autoritaire sur un superbe tacle devant Bruma, contrant sa frappe (11e). Il n’a pas non plus hésité à jouer (et presser) haut et à participer aux départs des actions. Quand cela a commencé à être plus dur pour son équipe, il a su rester bien en place pour ne pas encaisser de but.

Biraghi (6) : il a effectué des montées intéressantes sur son côté gauche. Il a été plus actif en deuxième mi-temps. Il a centré plusieurs fois (45e+2, 50, 62e), malheureusement en vain. Son beau duel avec João Cancelo a rythmé sa rencontre, il a parfois pris le dessus. Pas un mauvais match de sa part.

Verratti (7) : voir ci-dessus

Jorginho (6,5) : le joueur de Chelsea a fait preuve d’agressivité, dans le bon sens du terme, qui a permis à son équipe de récupérer beaucoup de ballons. Il s’est montré très mobile et rapide. Son volume de jeu a été primordial dans la conservation du ballon. Il a fait preuve d’une belle complémentarité avec ses compères de l’entrejeu, Verratti et Barella.

Barella (6) : le milieu de terrain sarde s’est bien intégré dans cette équipe, et ça se voit. Complémentaire de Jorginho et Verratti, il s’est souvent projeté vers l’avant, s’essayant au centre (27e) et à la frappe, à la 19e et à la 62e. Il a également été présent aux duels. Il a encore une fois été intéressant pour sa troisième sélection, même s’il a encore des choses à améliorer, notamment dans la justesse technique. Prometteur.

Chiesa (5,5) : le jeune ailier de la Fiorentina a été remuant sur son couloir droit, avec plusieurs appels et centres effectués (10e, 18e). Il a tenté sa chance par deux fois, mais ses tirs ont toujours été contrés (2e, 50e). On l’a beaucoup moins vu en fin de partie, accusant un peu le coup. Il est remplacé par Domenico Berardi (88e), qui n’a pas eu le temps de s’illustrer.

Insigne (6) : le lutin du Napoli a bien démarré, obligeant Rui Patricio à s’employer dès la 5e minute, sur une frappe de 25 mètres. Il a souvent cherché Verratti pour combiner, ce qui a fait du mal à la défense portugaise. Mais il n’a pas toujours été juste dans la dernière passe. Il a un peu baissé de rythme, à l’image de son équipe, sur la fin de rencontre. Il a encore tenté de loin, mais sa frappe passe à côté (84e).

Immobile (4,5) : pas de réussite pour l’attaquant de la Lazio ce soir. Il a d’abord loupé sa reprise suite à une frappe d’Insigne (5e). Bien servi par Verratti, il manque son face-à-face avec le portier adverse une demi-heure plus tard (35e). Il a péché dans le dernier geste et n’a pas pu être décisif pour son équipe. Il est remplacé par Kevin Lasagna (74e). Il n’a pas été très en vue dans le dernier quart d’heure.

Portugal

Patricio (6,5) : le capitaine portugais a rapidement pris ses marques à San Siro. Auteur d’un premier arrêt sur une frappe d’Insigne (5e), le gardien de Wolverhampton s’est encore imposé avec un arrêt exceptionnel devant Immobile (35e). Il a ensuite vécu un deuxième acte très tranquille, où il a seulement capté une tête de Pellegrini (90e+2).

Cancelo (4) : encore titulaire au poste de latéral droit, le joueur de la Juventus a réalisé quelques interventions importantes (16e, 27e), mais a laissé trop d’espaces dans son couloir, laissant Insigne et les siens s’avancer trop souvent. Après avoir pris un carton jaune au retour des vestiaires (51e), il a mis du temps avant de retrouver quelques couleurs, mais c’était toujours insuffisant.

Dias (4,5) : dans le viseur de l’Olympique Lyonnais cet été, le défenseur du Benfica Lisbonne a connu de nombreuses difficultés au sein de l’arrière-garde portugaise. Pas serein dans ses interventions et ses relances, il a notamment été pris dans le dos par Immobile (35e) ou par Bonucci dans les airs (36e). Mais en deuxième période, le joueur de 21 ans a tenté de se racheter, avec quelques interventions importantes.

J. Fonte (6) : le défenseur du LOSC a réalisé une bonne première période, puisqu’il a notamment sorti des centres dangereux (2e, 23e), tout en s’imposant dans un duel avec Chiellini (17e). Mais il a également oublié Immobile sur une action chaude (5e). Cependant, c’est l’un des seuls points noirs de sa soirée, lui qui a continué son bon travail ensuite. Un match intéressant de sa part.

Mario Rui (4,5) : préféré à Guerreiro, pas à 100%, Rui a pris l’eau face à Barella ou encore Chiesa. Le latéral du Napoli n’a jamais réussi à s’imposer, récoltant même un carton jaune pour tacle dangereux sur Chiesa (35e). Sa deuxième période fut un peu plus séduisante puisqu’il a sorti une frappe de Barella (62e), avant de tenter sa chance à la 70e. Il a un peu plus fermé les espaces.

Pizzi (4) : présent dans l’entrejeu, le joueur de 29 ans n’a rien eu à se mettre sous la dent durant les 45 premières minutes, puisque le milieu portugais n’a pas vraiment existé. Après la pause, le joueur du Benfica Lisbonne n’a pas pu se montrer, laissant donc sa place à Joao Mario (68e). Le joueur de l’Inter a été très disponible et a même frappé au-dessus (74e).

Carvalho (5) : placé devant sa défense dans le milieu à trois, le joueur du Betis Séville a été le plus influent côté portugais dans l’entrejeu. Avec son gabarit, il a tenté de défendre son ballon pour relancer proprement mais n’a pas non plus touché énormément le cuir. Sur le plan défensif, il s’est interposé sur un centre en retrait d’Immobile (7e). Dans le deuxième acte, il aurait pu offrir la victoire aux siens mais sa reprise a été sortie par Donnarumma (76e).

Neves (4,5) : le milieu de Wolverhampton a mal débuté sa partie en étant d’abord surpris par les dribbles d’Insigne (5e). Il a ensuite reçu un avertissement pour une semelle sur Barella (32e). Et dans le deuxième acte, il a tenté de retrouver des couleurs mais n’a pas été très séduisant.

B. Silva (3,5) : séduisant avec Manchester City cette saison, l’ancien joueur de l’AS Monaco a traversé cette rencontre... Aligné dans le couloir droit, l’ailier de 24 ans n’a pas touché de nombreux ballons. Et sur le plan défensif, il n’a pas souvent aidé Cancelo, dans le dur pendant de longues minutes. Un match à oublier

A. Silva (4) : un match compliqué pour lui. Placé à la pointe de l’attaque, le joueur du Séville FC, prêté par l’AC Milan, a traversé la première période puisque sa formation n’a pas eu le ballon. Mais dans le deuxième acte, il a répondu présent lors des contres de son équipe, même s’il a fait preuve d’imprécision parfois. Remplacé par Danilo (84e), qui a eu le temps de sortir un centre intéressant.

Bruma (5) : placé côté gauche, le numéro 7 portugais a été le plus actif de son équipe sur le plan offensif. Auteur d’un bon dribble devant Bonucci pour pouvoir tenter sa chance ensuite (11e), il a tenté des choses durant toute la rencontre, provoquant par exemple l’avertissement de Jorginho (54e). Remplacé par Guerreiro (85e).