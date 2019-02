Lucas Hernandez a dit non au grand Real

En Espagne, les affiches de très haut niveau s’enchainent en ce mois de février. Après le Clásico en demi-finale aller de Coupe du Roi, un autre choc de Liga se jouera demain. Il s’agit du derby entre le Real et l’Atlético. Aujourd’hui Lucas Hernandez lance le duel dans le journal As, en déclarant : « Il y a deux ans, j’ai refusé une offre du Real Madrid ». Le latéral gauche de l’équipe de France explique ensuite son choix : « Pour nous le derby c’est presque plus qu’une finale. » La rencontre de demain promet donc d’être animée...

« Rakitic appelle l’Inter »

Ivan Rakitic aurait des envies d’ailleurs, et son regard se porterait vers l’Italie et la ville de Milan. « Il appelle l’Inter », selon la Gazzetta dello Sport. Depuis le début de saison le milieu croate est moins en forme que ses dernières saisons, et son niveau de jeu est en baisse. D’après le journal transalpin, Rakitic aurait peur de perdre sa place avec l’arrivée future du Néerlendais Frenkie de Jong, et la probable venue de Rabiot cet été. « Il veut quitter le Barça » affirme la Gazzetta et il penserait fortement à l’Inter comme nouveau point de chute... Pour rappel, le président du Barça Josep Maria Bartomeu a récemment confié qu’il n’avait pas l’argent nécessaire pour prolonger le bail du vice-champion du monde. Affaire à suivre.

Rashford proche de prolonger à Manchester

En Angleterre, on parle gros sous, et même augmentation. En feu avec Manchester United ces derniers jours Marcus Rashford pourrait bien tirer le gros lot selon le Daily Star. D’après les informations du tabloïd britannique, le Red Devil est tout proche de signer une prolongation de contrat avec son club. Le média parle d’un contrat de plus de 50 millions de Livres, soit un peu plus de 57 M€. Rashford s’engagerait pour une durée de 5 ans. Il gagnerait alors 200 000 livres par semaine précise le quotidien, alors qu’actuellement il en touche 75 000. Une sacrée augmentation.