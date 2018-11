À l’heure où les statistiques sont reines, Jamie Cureton mérite que l’on se penche d’un peu plus près sur sa carrière. Cet attaquant anglais de 43 ans trouve le chemin des filets au moins une fois par saison, et ce, depuis 1994/95. De la Premier League avec Norwich à ses débuts professionnels au Non League football aujourd’hui sous le maillot de Bishop’s Stortford, en passant par une parenthèse au Busan Icons en Corée du Sud en 2003, le Britannique - dernier joueur présent dans l’édition de FIFA 1996 encore en activité avec le Japonais Kazuyochi Miura, infatigable attaquant de 51 ans du Yokohama FC - a marqué absolument partout et dans les huit premières divisions du football anglais.

Le 17 novembre, il s’est offert un triplé face au Hawks FC (4-2, rencontre de Bostik League, 7e niveau du football anglais, couvrant les régions de Londres et du Sud-Est de l’Angleterre), atteignant la barre symbolique des 350 buts en carrière. Et comme il l’a confié à la BBC, le natif de Bristol, qui a connu 18 clubs en 24 ans, n’entend pas s’arrêter là. Premier objectif : atteindre la barre des 1 000 matches (il en est à 975). « Je crois qu’il y a assez de matches pour y arriver cette année, si je suis opérationnel bien sûr. Si je peux jouer 20 matches ou plus cette saison, ce serait génial », a-t-il lancé, avec l’optimisme d’un jeune premier.

S’il regrette d’avoir dû renoncer au très haut niveau, en raison d’un problème avec l’alcool notamment, il espère bien assouvir sa deuxième ambition : marquer 400 buts. « Si je joue encore un an, je peux le faire, je vais sans doute essayer d’y arriver. Si je marque 10-15 buts cette saison et 20 la saison prochaine, cela sera de plus en plus sérieux. Pourquoi pas ? C’est un objectif que je me fixe et j’aime les challenges », a lâché celui qui prépare sa reconversion en parallèle (il est manager-joueur de son club et prend en charge une équipe U16 d’Arsenal).

Cureton et Akrour défient le temps et les statistiques

Actuel meilleur buteur de son championnat avec 12 réalisations (aucun penalty), Cureton - avec un record fixé à 27 buts en 44 matches en Division 2 lors de l’exercice 2000/01 sous les couleurs de Bristol City et Reading - veut défier le temps... et la réalité virtuelle. « Je joue beaucoup à Football Manager. Je me fais jouer et, à chaque fois, à la fin de cette saison, le jeu m’envoie à la retraite », a-t-il conclu. Le pari est lancé. Comme Jamie Cureton, Nassim Akrour, 44 printemps, refuse de dire stop. Et ce n’est pas le FC Annecy qui va s’en plaindre, puisque l’ancien international algérien (18 sélections, 6 réalisations) affiche un bilan de 9 buts en 11 matches de National 2.

« Je prends du plaisir, je sais que ma carrière est derrière moi. C’est la preuve que quand on s’amuse, ça réussit. C’est marrant de côtoyer désormais des joueurs n’ayant pas connu la Coupe du monde 1998 », glissait-il récemment à 20 Minutes, et ce, malgré un poste des plus usants. « Je n’ai pas envie de reculer, je suis bien là. J’étais déjà un faux lent à l’époque. Mais vous savez, la vraie vitesse, c’est de lire le jeu avant l’autre. J’ai toujours eu un temps d’avance, ce qui permet d’aller plus vite que l’adversaire, quoi qu’il se passe », expliquait-il.

Co-meilleur buteur de National 2 en 2017/18 avec 15 réalisations, le natif de Courbevoie - qui avait lui aussi fait des ravages dans les divisions inférieures en Angleterre (19 buts avec Sutton United en 1998/99 et 12 avec Woking en 1999/2000) avant de signer professionnel à Istres - ne s’imaginait pas durer aussi longtemps. « On ne peut pas prévoir ce qui va arriver dans un parcours pro mais on peut s’éviter des pépins physiques en étant notamment sérieux dans le sommeil et la qualité de la nourriture », confiait-il avant de conclure. « Ça s’arrêtera quand ça doit s’arrêter ». Un buteur lui aussi à l’épreuve du temps, comme Jamie Cureton.