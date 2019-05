Le Celtic a remporté hier son 50e titre de champion d’Écosse. C’est le 8e sacre de suite, signe d’une hégémonie sans partage. Une nouvelle fois qualifié en tour préliminaire de Ligue des Champions, le club tentera de faire mieux que l’été dernier où il avait été sorti par l’AEK Athènes au 3e tour. Pour cela, les dirigeants veulent passer un cap et ça passe par la venue d’un coach de prestige. D’après Sky Sport Italia, un média généralement fiable, José Mourinho a été contacté et il ne serait pas indifférent à cette proposition.

Il a même reçu une offre concrète et y réfléchit très sérieusement. Le technicien portugais fait des pieds et des mains pour retrouver un poste lors de la saison prochaine. Il souhaite venir dans un club compétitif afin de remporter des titres, et pourquoi pas dans un nouveau championnat. La domination du Celtic en Écosse convient parfaitement à son souhait et avec son expérience, Mourinho pourrait permettre aux Bhoys d’aller plus loin en coupe d’Europe. Un mariage de raison est envisageable entre les deux.

Le Special One est séduit mais sa réflexion n’est pas encore terminée. Il espère toujours un signe d’un club plus prestigieux, notamment le PSG où malgré les rumeurs, Tuchel n’a officiellement toujours pas prolongé. L’agent du Portugais, Jorge Mendes travaille toujours dans ce sens. Du côté du Celtic, Neil Lennon, qui est arrivé en janvier 2019 pour prendre la suite de Brendan Rodgers parti à Leicester, a toujours été considéré comme un intérimaire. Son contrat se termine d’ailleurs en juin prochain.