Une ou plusieurs arrivées à venir...

Après un mercato estival raté, Marseille aura à cœur de se rattraper sur ce marché des transferts. Pour cela, l’OM a déjà commencé à s’animer pour renforcer l’équipe. Ce dimanche, le club a prolongé Morgan Sanson jusqu’en 2022, mais d’autres mouvements sont à prévoir. Deux noms circulent dans le secteur des arrivées : Diego Carlos et Moïse Kean. Le défenseur brésilien de Nantes aurait fait l’objet d’une offre de 12M€ de la part du bord olympien. Malheureusement, Marseille n’est pas seul sur le dossier, Monaco et Séville sont également intéressés. En attaque, l’OM serait toujours à l’affût pour Moïse Kean. Le jeune joueur de la Juve joue peu sous les couleurs de la Vieille Dame, et souhaiterait retrouver du temps de jeu. Déjà intéressé cet été, Marseille devrait donc revenir à la charge durant ce mercato hivernal.

L’OM veut aussi dégraisser son effectif

Si l’OM veut se renforcer cet hiver, le club compte également dégraisser son effectif. Trois noms seraient ainsi ciblés en particulier, Thomas Hubocan, Aymen Abdennour et Grégory Sertic. Les deux buteurs phocéens, Valère Germain et Kostas Mitroglou en manque de réussite cette saison, souhaiteraient aussi quitter le club. L’ancien Monégasque aurait des envies de retour du côté de la Principauté. Mitroglou quant à lui discuterait avec l’Olympiakos.

Les cadors européens s’arrachent Jadon Sancho !

À l’étranger, Jadon Sancho est un homme courtisé. En grande forme depuis le début de saison avec le Borussia Dortmund, le jeune anglais a vu sa côte exploser, lui qui avait été vendu seulement 8M€ par Manchester City en juin 2017. Trois gros clubs seraient à l’affût : le Real Madrid, le FC Barcelone et le Bayern Munich. La guerre est donc lancée entre les grands d’Europe pour la jeune pépite du Borussia.