Nous commençons par le Paris Saint-Germain où le dossier Adrien Rabiot agite ces derniers jours. Alors que le club parisien a décidé de mettre à l’écart du groupe l’international français qui refuse toujours de prolonger son contrat, ce dernier se serait déjà mis d’accord avec le FC Barcelone. Une information démentie par plusieurs médias mais la presse espagnole ce matin indiquait que l’arrivée du milieu de terrain au Barça se rapprochait à grands pas. La mère du joueur, Véronique Rabiot, a confirmé ce soir que son fils voulait quitter le PSG en janvier mais qu’il n’y avait pour le moment aucun accord avec aucun club. Nous n’avons donc jamais été aussi proches d’un départ pour le Français. Cependant, le PSG n’aurait pas abandonné l’idée de faire encore prolonger Rabiot malgré ses nombreux refus.

Lassana Diarra aussi pourrait faire ses valises. En manque de temps de jeu, le milieu de terrain est un des très gros salaires du club et un départ vers les États-Unis est envisagé. Timothy Weah, de son côté, pense à un prêt. Amiens, Strasbourg, la Lazio ou la Fiorentina seraient sur les rangs. L’attaquant américain n’a jamais caché son envie de grappiller du temps de jeu. Autre dossier sur la table : celui de Alphonse Aréola. Le champion du monde est en fin de contrat en juin 2019 et n’a toujours pas prolongé. Mais d’après les dernières informations de RMC Sport, le portier français devrait prolonger jusqu’en juin 2023. Layvin Kurzawa, lui, s’est vu proposer une prolongation de contrat de deux ans supplémentaires. En fin de contrat en juin 2020, le latéral français garde la confiance de Thomas Tuchel malgré ses blessures récurrentes. Enfin, Jésé pourrait retourner en Espagne où Valladolid est intéressé. Nsoki pourrait voir Newcastle revenir à la charge pour un prêt. Et Giovani Lo Celso, qui s’éclate au Betis, devrait être amené à rester à Séville. Le club andalou devrait lever son option d’achat de 22 millions d’euros.

Dans le sens des arrivées, face aux exigences du fair-play financier, le mercato devrait être calme à Paris. Le but sera sans doute de préparer l’été prochain avec l’objectif de recruter un milieu de terrain. Les pistes Frenkie De Jong, que la presse néerlandaise envoyait déjà au PSG il y a quelques jours, Ivan Rakitic, déjà approché l’été dernier, Fabinho, qui commence à bien s’intégrer à Liverpool, ou encore du prodige américain Christian Pulisic, ont été évoquées. Pour cet hiver, les dirigeants parisiens pourraient tenter Leandro Paredes du Zénith Saint-Pétersbourg ou Adoulaye Doucouré, qui fait le bonheur de Watford actuellement.

Le Lillois Thiago Mendes aurait un bon de sortie de 30 millions pour le mercato hivernal selon RMC Sport. Wolfsbourg, Schalke 04 ou encore Chelsea, déjà intéressés cet été, pourraient revenir à la charge en janvier.

L’attaquant de Djurgården Aliou Badji (21 ans) intéresse le Stade Rennais pour le mercato hivernal. Il a répondu à l’intérêt du club breton :« je peux quitter Djurgården s’il y a une bonne offre. Mais pour le moment, je me concentre sur Djurgården, on verra ce qui se passe. Je me sens très bien au club ».

Une petite bombe vient d’être lâchée en Espagne, et elle est signée Marca. Le journal madrilène annonce que le Bayern va payer la clause libératoire de Lucas Hernandez (Atlético de Madrid), soit environ 80 millions d’euros, pour recruter le latéral français dès le mercato hivernal ! Le champion du Monde 2018 devrait signer un contrat de quatre ans.

Selon Marca, le latéral gauche Filipe Luis (33 ans) devrait quitter l’Atlético de Madrid cet été. Il est en fin de contrat en juin 2019 et ne voudrait pas continuer l’aventure. Dès le mois de janvier, il sera en mesure de discuter avec d’autres formations.

RAC1 affirme que le Barça est très proche de s’offrir Jeison Murillo, le défenseur central colombien de 26 ans de Valence sous forme de prêt.

Le quotidien espagnol El Pais affirme que le Real Madrid voudrait faire revenir José Mourinho sur le banc merengue la saison prochaine. Les discussions auraient déjà commencé depuis quelques semaines.

Manchester United peut y croire pour Mauricio Pochettino. Il faudra que les Red Devils négocient avec Daniel Levy ou qu’ils payent la totalité du contrat du coach argentin, soit 37,6 millions d’euros. Le principal concerné semble être partant.

Francisco Trincao est courtisé par la Juventus qui s’active sur ce dossier selon Sky Italia. Le jeune joueur (18 ans) du Sporting Braga et champion d’Europe U19 avec la sélection portugaise, a notamment une clause libératoire de 15 millions d’euros.

Ole Gunnar Solskjaer est officiellement le nouveau coach de Manchester United.

Il est prêté six mois par le club norvégien de Molde.

We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as caretaker manager until the end of the 2018/19 season.

He will be joined by Mike Phelan as first-team coach, together with Michael Carrick and Kieran McKenna. #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) 19 décembre 2018