Les infos du jour en France

Accord Lucas Moura-Tottenham. Selon les informations de RMC Sport, Lucas Moura et Tottenham auraient trouvé un accord contractuel. Celui-ci reposerait sur un contrat de quatre saisons et s’alignerait sur un les exigences salariales du joueur parisien.

Javier Pastore prêt à faire un gros effort financier pour l’Inter. Courtisan déclaré de Javier Pastore, l’Inter Milan ne lâche pas l’affaire pour un prêt avec option d’achat et veut y croire. Et d’après Tuttosport, un accord contractuel aurait même déjà été trouvé entre El Flaco avec les Nerazzurri. En clair, le numéro 27 francilien serait disposé, une fois transféré définitivement à l’Inter, à réduire de moitié son salaire (un peu plus de 4 M€) et signer un bail jusqu’en 2021.

Rod Fanni mis à pied à l’OM. L’OM, Rod Fanni et l’entourage du joueur négocient actuellement une résiliation à l’amiable. Pour faciliter les choses, Marseille a mis à pied l’ancien international tricolore rapporte RMC. Il ne s’agit pas d’une sanction, mais plus un moyen de faciliter son départ et de lui éviter de se rendre au centre RLD.

En bref en France

Info FM : Alors que Lukasz Teodorczyk avait suscité un vif intérêt du FC Nantes, l’agent de l’attaquant polonais d’Anderlecht a jeté un froid sur cette piste : « C’est totalement faux, impossible. Je ne sais pas si Lukasz va rester à Anderlecht cet hiver. Mais pour Nantes, c’est impossible. »

Kevin Trapp a pris une décision pour son avenir et compte bien s’y tenir comme il l’a expliqué à Sport1. « J’ai rejeté diverses offres cet hiver et je veux continuer à me battre ici. Le PSG est un grand club, avec des ambitions que je partage. J’ai toujours dit que mon but était d’être régulier et de jouer les matchs important et je veux vraiment aller à la Coupe du monde. Bien sûr, le nombre de matchs n’est pas satisfaisant, mais je me sens en forme et je j’ai prouvé dans les matchs que j’ai joués que le coach pouvait compter sur moi, » a ainsi commenté le gardien allemand.

C’est officiel !

L’Olympique Lyonnais a officialisé la signature de Martin Terrier en provenance du LOSC. L’opération se monte à 11 M€ + 4 M€ de bonus. L’international espoir tricolore est prêté jusqu’à la fin de la saison à Strasbourg et rejoindra l’OL le 1er juillet 2018.

L'Olympique Lyonnais informe de l'arrivée de @Martin_Terrier en provenance du @losclive et de son prêt au @RCSA jusqu’à l’issue de la saison 2017/18 https://t.co/mhEVfp6jeT — Olympique Lyonnais (@OL) January 26, 2018

Du côté de la Ligue 2, l’AC Ajaccio a officialisé ce vendredi les arrivées de l’attaquant nigérien Moussa Maazou (RC Lens) et du milieu malien Abdoulaye Keita (libre) jusqu’en fin de saison.

INFO MERCATO C'est officiel : Moussa Maazou (RC Lens) et Abdoulaye Keita (Libre) renforcent nos rangs pour la suite du championnat après le prêt de Faïz Selemani (FC Lorient). Tous ensemble, poursuivons l'aventure. PIÙ ALTU INSEMI ! pic.twitter.com/ae1TmOwtPv — AC Ajaccio (@ACAjaccio) 26 janvier 2018

Les infos du jour à l’étranger

Aymeric Laporte tout proche de Manchester City ! Depuis quelques jours, la presse espagnole annonce que Manchester City va mettre la main sur le Français Aymeric Laporte. Le club anglais va payer la clause du joueur qui est fixée à 65 millions d’euros. Ce vendredi, Mundo Deportivo révèle que les Skyblues vont payer la clause de Laporte ce lundi. Le défenseur ne devrait pas être aligné ce soir face à Eibar en Liga pour éviter une blessure qui ferait capoter le transfert.

Chelsea lorgne Olivier Giroud. Arsenal espère toujours accueillir Pierre-Emerick Aubameyang avant le 1er février mais risque de perdre Olivier Giroud, malgré le veto mis par le club londonien. Selon le Times, le Français est ainsi sur les tablettes de Chelsea qui pourrait bouger sur l’international tricolore en cas d’échec de la piste Dzeko.

Barry pisté par Chelsea ! Après Claudio Gomes qui va signer à Manchester City, le PSG pourrait rapidement perdre une seconde pépite de son centre de formation. Selon Skysports, le jeune défenseur central parisien Abdourahmane Barry serait très apprécié par Chelsea.

En bref à l’étranger

Info FM : Selon nos informations, Demba Ba est en discussions avancées avec Goztepe. Il pourrait même débarquer dans les prochains jours (demain) pour s’engager en faveur du club de Super Lig. D’autres écuries dont Konyaspor ont tenté de l’approcher mais Goztepe avait une belle longueur d’avance.

Info FM : Selon nos informations, Richard Yarsuvat (Dalkurd), meilleur buteur en D2 suédoise, va s’engager en faveur d’Oldham. Il vient d’arriver en Angleterre pour signer son contrat et passer la visite médicale.

Gregory Van der Wiel serait sur le point de rejoindre la MLS et le club du Toronto FC selon plusieurs médias italiens.

Comme Subotic, Marc Bartra ne sera pas retenu au Borussia Dortmund. Selon Sport, l’ancien joueur du Barça serait sur les tablettes du Betis. Le club de Séville a approché l’entourage du joueur. Toutefois, cette opération sera compliquée selon le média catalan.

Baba Abdul Rahman vient de passer sa visite médicale à Schalke 04. Son retour au club pour un nouveau prêt (il a déjà été prêté par Chelsea la saison dernière), est imminente rapporte Kicker.

En conférence de presse, Arsène Wenger a évoqué le cas de Mesut Ozil, en fin de contrat en juin prochain. « Notre intention est de garder Ozil au club et j’espère que nous le ferons bientôt. Ce n’est pas assez pour être optimiste, ni pour être pessimiste (...) Ce que je retire de son attitude, de son engagement, c’est qu’il se comporte comme quelqu’un qui est prêt à s’engager. Après, les négociations autour d’un contrat sont ce qu’elles sont ».

Après le départ de Jérémy Ménez vers l’América de Mexico, Antalyaspor pourrait perdre un nouveau Tricolore en la personne de Samir Nasri (30 ans). Selon Milliyet, Antalyaspor résiliera dans les prochaines heures le contrat du milieu de terrain. L’ancien Marseillais sera donc libre de s’engager dans le club de son choix.

Naples ne veut pas laisser passer sa chance d’être titré en fin de saison. Et cherche donc à se renforcer cet hiver, sur le plan offensif. Deux joueurs sont proches de signer rapporte la presse italienne. Amin Younes, l’ailier allemand de l’Ajax Amsterdam (24 ans) va passer aujourd’hui la visite médicale et s’engager pour les Partenopei. Quant au deuxième joueur, il s’agit du milieu offensif de Sassuolo Matteo Politano. Naples offrirait 25 M€ + le prêt de l’ancien Bordelais Adam Ounas.

Selon les informations de Sky Italia, l’Inter Milan va tenter d’obtenir la signature d’Erik Lamela en provenance de Tottenham en juin prochain. Le club intériste souhaiterait investir massivement l’été prochain et aurait donc jeté son dévolu sur l’attaquant des Spurs.

C’est officiel !

Le défenseur international serbe Nikola Maksimovic quitte Naples. En difficulté depuis le début de saison (2 apparitions en Serie A), l’ancien du Torino est prêté jusqu’à la fin de la saison au Spartak Moscou.

Ну что, заждались ? Теперь уже официально : « Спартак » и « Наполи » договорились о переходе на правах аренды защитника Николы Максимовича ! pic.twitter.com/coywDJkrne — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 26 janvier 2018

Fraîchement recruté par Southampton contre un chèque de 22 M€, Guido Carrillo portera le numéro 9 chez les Saints.

Après s’être révélé au Celta Vigo, Theo Bongonda était parti tenter sa chance à Trabzonspor en prêt. Il a été de nouveau prêté dans son club formateur de Zulte Waregem par le Celta.

West Ham a officialisé ce vendredi l’arrivée du milieu portugais Joao Mario en provenance de l’Inter Milan. L’international lusitanien débarque sous forme de prêt jusqu’à la fin de la saison.

La KAS Eupen vient d’officialiser l’arrivée du défenseur central Mathieu Peybernes. Sous contrat au FC Lorient jusqu’en 2020, le joueur de 27 ans quitte Göztepe, club de D1 turque où il était prêté pour s’engager jusqu’à la fin de la saison avec le club belge entraîné par Claude Makélélé.