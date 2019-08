Les infos du jour en France

En France, Nice a officiellement été racheté par Jim Ratcliffe et peut enfin accélérer sur certaines signatures. Les Aiglons attendent d’abord le jeune Lorientais Alexis Claude-Maurice qui doit s’engager pour 5 ans contre un peu moins de 15 M€. L’Algérien du Napoli, Adam Ounas, se rapproche aussi doucement de l’OGC Nice. Les négociations pour un prêt avec option d’achat avancent bien. Un autre Algérien, le jeune milieu de terrain Hichem Boudaoui, du Paradou AC, devrait lui aussi suivre le mouvement pour un contrat de 4 ans. Enfin, les dirigeants niçois discutent toujours pour Rémi Oudin, de Reims, Stanley Nsoki, du PSG, Sofiane Boufal, de Southampton, Kasper Dolberg de l’Ajax Amsterdam et Orel Mangala de Stuttgart.

Au PSG, on est toujours à la recherche d’un latéral droit pour concurrencer Thomas Meunier. Selon nos informations, Kevin Malcuit du Napoli serait visé. De l’autre côté, à gauche de la défense, c’est Raphaël Guerreiro du Borussia Dortmund qui se retrouve dans le viseur parisien. Aussi, la direction parisienne a ciblé Gianluigi Donnarumma de l’AC Milan et Keylor Navas du Real Madrid pour donner du piment à la saison d’Alphonse Areola. Le gardien madrilène pourrait notamment servir de monnaie d’échange dans le dossier Neymar. La star brésilienne, qui souhaite toujours quitter le club, dispose d’offre de deux clubs pour l’instant : le Real et le Barça. Une réunion se tenait d’ailleurs ce mardi entre la direction du FC Barcelone et celle du Paris Saint-Germain.

À Monaco aussi, quelques dernières recrues sont attendues. Guillermo Maripán et Adrien Silva ont signé ce week-end, et d’autres devraient suivre. On parlait un temps de l’international ivoirien Franck Kessié, mais le milieu de terrain de l’AC Milan ne serait finalement pas intéressé par le projet monégasque. Au même poste, la direction asémiste réactivera alors peut-être les pistes menant à l’ancien Marseillais Mario Lemina et l’ancien de la maison, Tiémoué Bakayoko. En attaque, si Radamel Falcao part à Galatasaray comme cela est pressenti, il pourrait être remplacé par le Madrilène Mariano Díaz, qui connaît très bien la Ligue 1.

Enfin à Marseille, l’entraîneur André Villas-Boas a indiqué que pour recruter, il fallait d’abord vendre. Ce pourrait être le cas de Luiz Gustavo, désiré par le club turc du Fenerbahçe. Là-bas, il pourrait y retrouver Hatem Ben Arfa, qui aurait également fait l’objet d’une offre de la part de la formation turque. Du côté des arrivées, l’option Juan Miranda est tombée à l’eau, Diego Laxalt devrait rester en Serie A pour signer à l’Atalanta et la piste Valentin Rongier prend également du plomb dans l’aile.

Les infos du jour à l’étranger

En Espagne, les deux mastodontes de la Liga aimeraient finir fort leur mercato. En faisant revenir Neymar bien sûr, mais aussi en dégraissant un effectif trop important. Chez les Barcelonais, Rafinha Alcântara, Arturo Vidal, Ivan Rakitic et Samuel Umtiti sont poussés vers la sortie. À Madrid, c’est James Rodriguez et Gareth Bale qui posent le plus de problèmes à Zinedine Zidane. Tout est possible dans les dernières heures pour eux, même si la tendance à l’heure actuelle est de rester à Madrid au moins pour les six prochains mois.

Pour finir, il reste également de nombreux dossiers à traiter en Italie. Le cas de Mauro Icardi traîne en longueur et agace fortement les dirigeants de l’Inter. Eux souhaitent s’en débarrasser, mais pas à n’importe quel prix. Un temps évoqué à Naples, la Juventus est maintenant sa destination la plus probable. Par ailleurs, les Bianconeri ont aussi besoin de vendre. Mario Mandzukic, Emre Can, Daniele Rugani, Rodrigo Bentancur et Blaise Matuidi sont placés sur la liste des transferts. Quant à Paulo Dybala, l’Argentin est annoncé avec instance au Paris Saint-Germain, mais avec le départ probable d’Icardi à la Juve, Dybala pourrait se retrouver à l’Inter finalement, dans le cadre d’un échange entre les deux Argentins. Les Intéristes pourraient finalement boucler l’arrivée d’Alexis Sanchez, qui n’aura jamais su convaincre les dirigeants de Manchester United depuis son recrutement en janvier 2018. Enfin à L’AC Milan, Ángel Correa de l’Atlético de Madrid ne devrait pas tarder à s’engager. De plus, les Rossoneri s’intéressent de près à la situation de Serge Aurier, en difficulté à Tottenham.

Les officiels du jour

Libre de tout contrat depuis la résiliation de son contrat avec l’OM, Adil Rami a décidé de s’engager avec le club turc du Fenerbahçe pour une durée d’un an, avec une deuxième année en option. À Reims, on annonce deux nouvelles arrivées, dont l’international Espoirs autrichien, Dario Maresi (19 ans) qui a signé pour cinq ans. Concernant la seconde recrue, il s’agit de Dereck Kutesa (21 ans). Le milieu offensif suisse quitte le FC Saint-Gall et s’engage pour 4 saisons chez les rouges et blancs. En Angleterre, le joueur d’Everton Fraser Hornby file du côté de Courtrai en Belgique, sous la forme d’un prêt. Enfin, Rod Fanni s’offre une dernière aventure à 37 ans. Au Canada, l’Impact de Montréal le récupère jusqu’à la fin de la saison en MLS.

