Les infos en France

Une délégation de l’Atlético de Madrid était à Paris ce mardi pour tenter de convaincre le PSG de lâcher Edinson Cavani. Les Colchoneros ont même proposé une somme comprise entre 5 et 10 M€, selon différentes sources espagnoles, pour recruter l’attaquant uruguayen. Mais le club de la capitale ne semble rien vouloir savoir et réclame 30 M€ pour le laisser filer.

À la recherche d’un latéral droit, le Bayern Munich s’est mis sur les traces de Thomas Meunier, en fin de contrat au Paris SG dans six mois, rapporte Sport Bild. Le champion d’Allemagne en titre désire se renforcer à ce poste.

Courtisé par le passé par le FC Barcelone, Liverpool ou encore Manchester City, le milieu de terrain lyonnais Houssem Aouar a suscité l’intérêt du Paris Saint-Germain ces derniers jours. Selon nos informations, des premiers contacts avec l’entourage du joueur ont été pris en vue du mercato d’été.

Selon Le Progrès, Amine Gouiri plaît beaucoup au Nîmes Olympique. Un prêt est à l’étude. Mais celui-ci dépendra d’une arrivée dans le secteur offensif à Lyon.

Le RC Strasbourg est sur le point de boucler l’arrivée de Majeed Waris (28 ans), actuellement au FC Porto. Selon les Dernières Nouvelles d’Alsace, l’attaquant ghanéen est arrivé hier à Strasbourg, où un prêt avec option d’achat obligatoire de 2 M€ l’attend.

Les infos à l’étranger

Selon Marca, il n’y a pas de doute : Donny van de Beek défendra les couleurs du Real Madrid la saison prochaine. L’accord avec le joueur et les Merengues est total. Les Espagnols se sont mis d’accord avec l’Ajax sur un montant de 35 millions d’euros.

Le FC Barcelone a vu arriver un nouvel entraîneur, en la personne de Quique Setién. Et qui dit nouveau banc dit nouvelles ambitions. On parle notamment de plus en plus d’un futur départ du défenseur Samuel Umtiti et son remplaçant est déjà ciblé. Il s’agit d’un autre français, Dayot Upamecano du RB Leipzig. Luis Suarez étant blessé pendant quelques mois, il faut surtout absolument recruter un attaquant cet hiver. La short list est composée de Lautaro Martinez de l’Inter, de Gabriel Barbosa dit “Gabigol”, du vieux briscard de 33 ans Cristhian Stuani qui brille à Girona en 2e division espagnole, de l’Argentin Chimy Ávila qui plante à Osasuna ou encore du Mexicain Carlos Vela du Los Angeles FC. Dans le même temps, la direction barcelonaise aurait presque bouclé l’arrivée du jeune milieu brésilien de 21 ans Matheus Fernandes, en provenance de Palmeiras. Le montant total de l’opération serait de 11 millions d’euros.

Côté départs, on se rapproche d’un dénouement pour le Français Jean-Clair Todibo, qui doit être prêté en Allemagne à Schalke 04. Arturo Vidal, lui, ne veut plus partir alors qu’il était pressenti à l’Inter. Au contraire de Nelson Semedo, qui a été ajouté à la liste des transferts récemment. En cas de départ de Semedo d’ailleurs, le Barça a déjà tout prévu. Ce serait l’Allemand du RB Leipzig Lukas Klostermann, qui serait visé en priorité.

Après plusieurs semaines de négociation, Chelsea et l’Inter Milan sont enfin tombés d’accord pour le transfert d’Olivier Giroud, annonce la presse italienne. Le buteur de l’équipe de France devrait débarquer en Lombardie d’ici ce week-end. Les Nerazzurri paieront 4,5 M€ aux Blues ainsi que divers bonus pouvant faire grimper la note à 8 M€.

Selon The Guardian, l’Inter Milan a proposé à Christian Eriksen quatre ans de contrat et a soumis à Tottenham une offre 8,5 millions de livres sterling (10 millions d’euros) pour le faire venir ce mois-ci. Le Danois voudrait signer pendant ce mercato hivernal.

Afin de pallier à la blessure de Harry Kane, Tottenham devrait accueillir l’attaquant du FC Porto, Zé Luis. L’information est confirmée par la plupart des médias portugais mais reste toutefois soumise à la validation des autorités anglaises.

Les officiels du jour

A l’étranger, gros coup réalisé par Tottenham. Les Spurs ont obtenu le prêt pour 18 mois avec option d’achat du milieu de terrain de Benfica, Gedson Fernandes. L’option d’achat est fixée à 65 M€ ! West Ham accueille le gardien de Middlesbrough, Darren Randolph, qui a signé un contrat de trois ans et demi. Le gardien de but ukrainien du Real Madrid, Andriy Lunin, a cassé son prêt avec Valladolid afin d’être de nouveau cédé pour six mois à une autre formation espagnole, Oviedo. Le Napoli a enfin fait signer Stanislav Lobotka. Le Slovaque s’est engagé pour 5 ans et rapporte 24 M€ au Celta Vigo.