Les Reds sur le toit de la Premier League

En Angleterre, Liverpool a encore gagné. Les Reds ont battu Watford 2-0, et n’en finissent plus de faire la course en tête de la Premier League. « Ils pensent que c’est déjà fini », résume le Daily Express ce dimanche. Car les hommes de Jurgen Klopp ont déjà 17 points d’avance sur Manchester City et même 25 sur United. Toujours invaincu Liverpool réalise donc un sans-faute pour l’instant, c’est un « 10 parfait » pour The Daily Telegraph qui fait référence au nombre de points d’avance qu’ont les Reds sur leur dauphin Leicester. Et d’après le Daily Mail, cette équipe est tout simplement « inarrêtable ».

Faux départ pour Gattuso à Naples

On part maintenant en Italie où le Napoli jouait hier, et c’était surtout la grande première de Gennaro Gattuso à la tête de l’équipe. Des débuts qui ont été difficiles pour l’ancien entraîneur de l’AC Milan, Naples a perdu 2-1 à domicile face à Parme qui passe devant au classement avec ces trois points. Le Corriere dello sport en fait sa couverture, « début choc pour Gattuso », écrit le quotidien qui ajoute : « tout est sens dessus dessous ». Le Quotidiano Sportivo parle aussi du nouveau coach napolitain et son premier match sur le banc. Le média transalpin préfère parler d’une défaite face à un « Parme européen. »

Le « Clásico volé »

Enfin du côté de l’Espagne, un résultat fait couler beaucoup d’encre. Les Blaugranas ont fait match nul (2-2) contre la Real Sociedad, et la presse barcelonaise crie au scandale. Car un penalty en faveur du Barça a été oublié selon elle. Le « Clásico volé », s’emporte Mundo Deportivo qui parle d’une faute sur Piqué dans la surface tout simplement « ignorée ». Ce fait de jeu fait aussi la Une de Sport forcément qui trouve cet oubli « honteux » et rapporte que les dirigeants barcelonais sont indignés et qu’ils vont déposer une réclamation auprès de Luis Rubiales, le président de la fédération espagnole. Affaire à suivre...