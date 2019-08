Un ultimatum pour Icardi

En Italie, Mauro Icardi fait encore les gros titres dans les médias. Naples est chaud sur ce dossier depuis plusieurs jours déjà, mais selon le Corriere dello sport, le club d’Aurelio de Laurentiis aurait mis un ultimatum sur Icardi. Le Napoli n’en peut plus d’attendre et veut savoir d’ici samedi si l’attaquant argentin est d’accord pour venir ou pas. Dans la Gazzetta dello sport, une autre révélation est faite sur ce dossier. L’Inter aurait reçu deux offres pour son joueur, deux propositions à 65M€. Une première de Naples, et la seconde de l’AS Monaco. Seul problème, le joueur espère encore aller du côté de la Juventus...

Balotelli et Valbuena auraient été entendus par la police

En France, une affaire de proxénétisme aurait été mise à jour par la police, rapporte ce lundi Nice-matin, et celle-ci impliquerait de nombreux joueurs de foot. Une certaine Cagnoise du nom de Stéphanie va passer devant le tribunal correctionnel de Grasse pour avoir notamment tiré des revenus de la mise en relation de jeunes femmes avec plusieurs footballeurs. Plusieurs noms sont évoqués par Nice-matin dans cette affaire : Mario Balotteli, Mathieu Valbuena, Jason Denayer, Jérémy Ménez, M’Baye Niang ou encore Tiémoué Bakayoko. D’après le journal local, la date du procès n’a pas encore été fixée.

Lampard déjà dans le dur

Enfin en Angleterre, les déclarations de Frank Lampard font les gros titres, suite à la piètre performance des ses joueurs contre Leicester. C’était le grand retour de la légende des Blues du côté de Stamford Bridge, cette fois au poste d’entraîneur, mais Chelsea n’a pu faire mieux qu’un match nul (1-1) face aux Foxes. Après la rencontre Lampard n’a pas été tendre avec ses joueurs. « C’était pire que la défaite 4-0 contre United », a-t-il déclaré comme le rapporte The Sun. « De retour à l’école », titre de son côté le Daily Star, le coach des Blues ayant avoué que ses jeunes joueurs allaient devoir apprendre la leçon, et vite.

