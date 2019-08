Bury et Bolton, RIP

C’est une bien triste nouvelle que l’Angleterre aurait préféré éviter pour terminer son été. Deux clubs historiques, proches de la ville de Manchester, sont sur le point de disparaître. Le Bury FC, d’abord, pensionnaire de 3e division anglaise et fondé en 1885, a été exclu par la ligue professionnelle anglaise, pour cause de graves problèmes financiers. Les Bolton Wanderers, qui étaient encore en Premier League en 2012, sont également dans une situation similaire, proche d’une liquidation judiciaire. Alors aujourd’hui, à l’image de la presse anglaise, c’est le pays entier qui est en larmes et qui veut « prier pour un miracle », comme le titre justement le Daily Telegraph. Pour éviter leur disparition, il faut un projet de reprise au plus vite.

Neymar, la stratégie finale

Dans le dossier Neymar, après la réunion d’hier entre le Barça et le PSG, c’est toute la presse espagnole qui s’enflamme. Le quotidien catalan Sport résume notamment la situation en trois points. 1, le Barça et le PSG pourraient parvenir à un accord sur le transfert du crack dans les prochaines 24/48 heures. 2, le club parisien a réduit ses prétentions économiques et demande maintenant 170 millions d’euros pour lâcher Neymar. 3, le PSG propose qu’Ousmane Dembélé entre dans l’opération. Encore faut-il convaincre le Français de rejoindre le club de la capitale française. En tout cas, le Barça et Neymar préparent ensemble la « stratégie finale » pour le retour du joueur à Barcelone.

Madrid s’avoue vaincu

Du côté de la presse madrilène, on semble s’avouer vaincu. Neymar au Barça, c’est « brûlant », titre le quotidien As, qui rajoute que « l’attaquant brésilien veut seulement revenir au Camp Nou ». Adieu Madrid donc. De même pour Marca qui rapporte que les décideurs blaugrana sont optimistes pour son transfert. Le journal catalan Mundo Deportivo, lui, reprend à sa Une une phrase prononcée par un dirigeant du Barça hier : « plus proche » de signer Neymar.

