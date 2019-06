Rakitic ou Coutinho pour remplacer Pogba

En Espagne, les déclarations de Paul Pogba font beaucoup parler. « Je pense que pour moi, ce pourrait être un bon moment pour relever un nouveau défi ailleurs, » a avoué la Pioche au Japon lors d’un événement promotionnel pour Adidas. Forcément, ces mots forts font la une en Espagne, avec le journal As, qui explique que « Pogba a fait le premier pas ». Selon le quotidien ibérique, le Français considère son aventure comme terminée à United et ouvre la porte au Real Madrid. De plus, d’après Mundo Deportivo, les Reds Devils ont déjà ciblé des renforts en cas de départ de Pogba. Ils penseraient à Rakitic ou à Coutinho pour prendre la place laissée vacante par le champion du monde.

United va bloquer toutes les offres pour Pogba

Ces déclarations font également la couverture des tabloïds anglais, comme avec Metro. « Pogba s’imagine un nouveau challenge » titre le quotidien. Pour le Daily Mail, « Pogba veut s’en aller », et parle de révélations sensationnelles. Du côté du Daily Mirror, on fait dans le jeu de mots avec un célèbre jeu vidéo : « Pogs of War ». Mais le tabloïd ajoute une petite précision par rapport aux autres médias anglais, à savoir que les dirigeants mancuniens sont contre son départ et qu’ils bloqueront toutes les offres le concernant.

« Félix va vraiment partir »

Du côté du Portugal, João Félix fait encore les gros titres. Il n’y a pas un jour sans que l’on ne parle du jeune international portugais dans la rubrique des transferts. Mais cette fois selon Record, c’est sûr, « Félix va vraiment partir ». Du côté de Benfica, on le considère comme déjà perdu. Sa destination la plus probable toujours d’après Record, c’est l’Atlético de Madrid, pour un transfert de 120 M€. Même si une signature à Manchester n’est pas impossible, précise le quotidien lusitanien. En tout cas selon le journal, le transfert pourrait être officialisé dans les prochains jours. Affaire à suivre.

