Paul Pogba va animer le marché estival. Il est peu probable que le milieu de terrain français évolue encore l’année prochaine en Premier League et à Manchester United, pas qualifié pour la prochaine Ligue des Champions. Dès lors, plusieurs clubs vont se manifester pour essayer de le récupérer. Pavel Nedved, l’un des dirigeants de la Juventus Turin, a rendez-vous avec Mino Raiola, l’agent de Pogba, à Monaco pour discuter de son cas et de De Ligt.

Le Real Madrid est aussi sur les rangs d’autant qu’il semble que Zinedine Zidane, revenu sur le banc de la Casa Blanca en cours d’année, l’a érigé en priorité. Mais pour le moment, on se demandait vraiment ce que La Pioche avait dans la tête. Les médias anglais évoquaient ce matin qu’il était en passe de se mettre en grève pour forcer son départ des Red Devils, qui souhaitent le garder et même en faire la pierre angulaire de son futur onze.

« Je pense à ceci : avoir un nouveau défi ailleurs »

Tout cela c’était sans compter sur la sortie médiatique du joueur qui, présent pour un événement promotionnel pour Adidas, a évoqué son avenir. « Il y a beaucoup de discussions et de réflexions. Pour moi, je suis à Manchester depuis trois ans et je vais très bien ; des bons moments et des mauvais moments, comme tout le monde. Comme partout ailleurs », a lâché le champion du Monde 2018 avec les Bleus de Didier Deschamps avant d’aller plus loin.

« Après cette saison et tout ce qui s’est passé cette saison, ma saison étant aussi ma meilleure saison ... Je pense que pour moi, ce pourrait être un bon moment pour relever un nouveau défi ailleurs. Je pense à ceci : avoir un nouveau défi ailleurs », a-t-il conclu dans des propos rapportés par The Guardian. Une sortie qui devrait faire bondir les dirigeants de Manchester United, qui se retrouvent maintenant dans une situation assez délicate pour négocier le départ de leur star française.

