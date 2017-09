Le Real Madrid veut Kepa

Pour le futur dernier rempart du Real Madrid, beaucoup de monde voyait le gardien de Manchester United, David De Gea, débarquer à la Casa Blanca. Mais depuis deux ans, rien ne s’est fait et désormais les Merengues auraient abandonné cette piste menant à l’Espagnol. Mieux, ils auraient déjà ciblé leur gardien du futur, celui qui gardera la cage madrilène dans les années 2020. Il s’agit de Kepa, le gardien de l’Athletic Bilbao, que Marca affiche en une ce matin. L’Espagnol de 22 ans fait l’unanimité à Madrid où tout le monde le voit comme l’avenir du Real. Mais pour cela il faudra aller le chercher au Pays basque et cela ne sera pas une mince affaire. En effet, Bilbao veut prolonger le contrat de son phénomène afin de le revendre à très bon prix. Dans cette prolongation de contrat, une clause libératoire de 65 millions d’euros serait incluse. Mais actuellement, les négociations entre les deux parties bloqueraient...

Allegri fan de Matuidi

En quatre matchs, Blaise Matuidi s’est parfaitement intégré à la Juve et a conquis le cœur de tout le monde. Celui de ses coéquipiers, des supporters et le plus important celui du coach, Massimiliano Allegri. Il l’a tellement conquis que le coach italien a couvert de louanges son milieu de terrain et celles-ci se retrouvent à la une de Tuttosport ce matin. L’ancien entraîneur du Milan AC a déclaré tout simplement : « à la Juve, il faut être silencieux et courir. Il en est le parfait exemple. » Une véritable déclaration pour l’international français qui compte bien poursuivre sur sa lancée et se rendre définitivement indispensable dans l’entrejeu turinois.

Un chant raciste à Old Trafford ?

C’est une information pour le moins surprenante qui s’est retrouvée à la une du Times. Le journal anglais rapporte ce matin qu’une organisation britannique du nom de Kick It Out a adressé une lettre à la direction de Manchester United. La raison de cette lettre ? L’organisation demande que le club mancunien interdise un chant à la gloire de Romelu Lukaku, car celui-ci est jugé « raciste. » Dans cette chanson, les fans d’Old Trafford font notamment référence au pénis de l’attaquant de MU. Inacceptable pour Kick It Out pour qui « les stéréotypes racistes ne sont jamais acceptables dans le football ou dans l’ensemble de la société, indépendamment de toute intention de montrer le soutien pour un joueur. »