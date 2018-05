La presse madrilène enrage contre l’arbitrage

Même lorsqu’il n’y a pas de vainqueur, un Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid fait quand même polémique. Et ce matin c’est la presse madrilène qui enrage contre l’arbitrage de Mr Hernandez Hernandez. Le quotidien n’a pas peur d’employer le mot « scandale » pour qualifier le nul obtenu (2-2) sur la pelouse du Camp Nou. Pour le média, deux erreurs flagrantes d’arbitrage ont pollué cette rencontre. Sur le deuxième but blaugrana de Messi, il est reproché à l’arbitre de ne pas avoir sifflé une faute de Suarez sur Varane au départ de l’action. Enfin, un penalty aurait semble-t-il dû être sifflé pour le Real après une faute de Alba sur Marcelo. Pour AS, l’arbitrage de Mr Hernandez Hernandez a été « désastreux et a irrité tous les acteurs de la rencontre. » Décidément, ce match n’est jamais comme les autres.

Klopp recadre Salah

Après la victoire de Chelsea contre Liverpool, qui permet aux Blues de rêver encore de la Ligue des champions, l’entraîneur des Reds, Jurgen Klopp, a tenu à recadrer sa star Mohamed Salah suite à un fait de jeu. L’Égyptien aurait simulé une faute afin d’obtenir un penalty lors de la rencontre. Un geste qui n’a pas plu à son coach. « Je ne veux pas voir ça. Je pense qu’il a plongé », a-t-il dit. L’Allemand a aussi émis l’hypothèse que son attaquant avait fait cela car il s’agissait de son ancien club, Chelsea, qui ne lui a pas donné sa chance il y a quelques années. La revanche n’aura donc pas fonctionné.

Porto, champion cinq ans après

Cinq ans d’attente. Pour les supporters de Porto, cela a dû paraître une éternité. Mais la délivrance est intervenue samedi soir après un nul entre le Sporting et Benfica (0-0). Le FC Porto a officiellement été sacré champion, une performance qu’il n’avait pas réalisée depuis 2013. La victoire contre Feirense (2-1) hier a été une bonne occasion de fêter le titre. C’est une « renaissance » pour le journal O Jogo, comme il le titre ce matin. C’est aussi une sacrée performance pour Sergio Conçeiçao qui est aussi à la tête du club depuis selon une saison.