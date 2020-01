Trincão vers le Barça contre 31M€

D’après la presse catalane, on ne devrait pas voir de renfort en attaque pour le Barça cet hiver. En revanche, au prochain mercato, il va y avoir du mouvement à Barcelone, si on en croit les informations d’O Jogo. Le jeune Francisco Trincão sera un joueur blaugrana, le club catalan en offre 31M€ à Braga qui ne refusera pas, affirme le quotidien. L’attaquant portugais deviendrait alors la plus grosse vente de l’histoire de son club. À noter qu’un joueur pourrait faire le chemin inverse, et jouer à Braga. Il s’agit d’Abel Ruiz, annoncé en partance de Barcelone.

Manchester United toujours à la peine

On part maintenant en Angleterre, et plus précisément du côté de Manchester United, où la présentation de Bruno Fernandes fait les gros titres du Daily Mirror notamment. Après de longues négociations, l’international portugais sera donc bien un Red Devil, et suivra les pas d’un certain Cristiano Ronaldo. Fernandes avoue d’ailleurs que CR7 l’a beaucoup inspiré. Et si côté de Manchester, on espère forcément qu’il aura la même trajectoire, c’est plutôt avec un buteur qu’on se voit sortir de la crise comme l’explique le Daily Telegraph. Mais à quelques heures de la fin du mercato, les Red Devils sont toujours à la peine concernant un renfort au poste de numéro 9. Ils ont par exemple tenté le coup Joshua King de Bournemouth, et pensaient réussir à le faire venir, mais se sont heurtés au refus catégorique des Cherries.

Cavani reste à Paris

En France, le dossier Cavani qui devrait finalement connaître un statu quo pour ce mercato, selon L’Équipe. L’Urugayen va donc rester à Paris, l’Atlético de Madrid n’ayant pas réussi à contenter le PSG. Mais selon le journal As il y aurait une autre raison à ce transfert avorté : les commissions d’agent réclamées par le clan Cavani ! Celles-ci auraient pu atteindre un sacré montant, d’après le quotidien ibérique. Près de 15M€, obligeant les Colchoneros à débourser 30M€ pour l’opération. Un chèque trop important pour le club madrilène, alors qu’il ne reste que 6 mois de contrat à El Matador.