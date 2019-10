Les Foxes en mettent 9 à Southampton

En Angleterre, un record a été battu hier, celui de la plus large victoire à l’extérieur de l’histoire de la Premier League. Leicester a tout simplement laminé Southampton ce vendredi soir, sur le score de 9-0, avec notamment un triplé de Jamie Vardy et un autre d’Ayoze Pérez. Forcément ce samedi, tous les tabloïds parlent de ce match historique. « Ils les ont écrasé », résume le Sun. Pour le Daily Mail, « il pleut des buts pour les Foxes ». Enfin pour le Daily Express, mais aussi avec le Daily Mirror, les Foxes sont au 7e ciel : sauf qu’en anglais cette expression se dit « cloud nine ». C’est donc au neuvième ciel que sont actuellement les joueurs de Leicester.

Le Real possède de sacrés jeunes talents

On part ensuite en Espagne, avec le Real Madrid qui pourrait bien retrouver le sourire. Si les résultats sportifs n’ont pas changé, un autre facteur a de quoi donner du baume au cœur des supporters de la Casa Blanca, c’est la liste des joueurs prêtés qui reviendront à la fin de saison comme le rapporte As. Et cela pourrait bien faire de sacrés renforts pour l’équipe de Zinédine Zidane, avec de jeunes joueurs qui explosent en Europe. Il y a d’abord Takefusa Kubo qui évolue cette saison à Majorque, Sergio Reguilón qui est lui prêté au Seville FC. Dani Ceballos, qui joue sous les couleurs d’Arsenal. Le latéral Achraf Hakimi qui fait les beaux jours du couloir droit du Borussia Dortmund. Et enfin, Martin Ødegaard qui est à la Real Sociedad. Des jolis noms qui pourraient bien donner un coup de frais à l’effectif madrilène.

Le temps de jeu de Fati devrait évoluer

Toujours en Espagne, mais à Barcelone. Ansu Fati fait toujours les gros titres de la presse catalane, ce samedi c’est en Une de Sport qu’on voit le jeune prodige blaugrana. Le quotidien ibérique explique que Valverde espère que Fati va prendre plus d’importance dans l’effectif barcelonais même si le coach est conscient qu’il n’a pas joué depuis un mois avec le Barça. Fati est d’ores et déjà considéré comme un joueur à part entière de l’effectif professionnel et il va de plus en plus entrer dans les rotations affirme Sport, qui ajoute que son futur est géré dans le plus grand des calmes à Barcelone.