Coronavirus ou pas, les contrats de certains joueurs se terminent pour le moment le 30 juin prochain. En attendant de savoir comment la FIFA va juridiquement statuer ce problème (la prolongation des bails jusqu’à la fin de saison devrait être autorisée prochainement), nous avons réalisé un onze des joueurs libres en fin de saison (aligné en 4-3-3), en plus de quelques noms qui auraient pu intégrer cette équipe. Attention aux supporters parisiens car il y a pas mal d’éléments de leur équipe favorite qui vont vraisemblablement plier bagage dans quelques semaines.

Dans les cages, il n’y avait pas beaucoup de candidats entre des gardiens en fin de course comme Joe Hart, Claudio Bravo, Willy Caballero ou encore Yohann Pelé. Nous avons donc décidé de titulariser un homme au sommet de son art en la personne de Walter Benitez. Pas encore prolongé par l’OGC Nice malgré de très belles saisons, l’Argentin de 27 ans attend toujours un geste de son club qui ne vient pas, lui qui est arrivé en 2016.

Trois Parisiens rien qu’en défense

Dans cette défense à quatre, on retrouve tout de même trois joueurs du PSG à commencer par Thomas Meunier (28 ans). Il a eu beau faire plusieurs appels du pied à sa direction, le Belge arrive en fin de contrat et serait même tout proche de signer en faveur du Borussia Dortmund. De l’autre côté, Layvin Kurzawa (27 ans) devrait lui aussi quitter la capitale. Un départ l’hiver dernier vers Arsenal, la Juventus ou l’Inter était déjà très proche. En charnière centrale, on retrouve Thiago Silva (35 ans), dont l’avenir semble s’écrire ailleurs qu’à Paris. Il est associé à Jan Vertonghen (32 ans), le Belge de Tottenham.

Au milieu de terrain, David Silva (34 ans) va vraisemblablement faire ses adieux à l’Etihad Stadium en fin de saison. Présent à Manchester City depuis 2010, le génial espagnol va quitter un club dont il est capitaine et où il aura brillé par sa constance. En pointe basse de ce trio, on retrouve Tanguy Kouassi. Il est un peu l’épine dans le pied du PSG qui veut le faire prolonger mais pour le moment, le dossier est au point mort, alors que le Barça semble intéressé. Le RB Leipzig fait également tout son possible pour faire venir le joueur de 17 ans seulement. Adam Lallana (31 ans) est aussi sur le départ à Liverpool, lui qui aura été un élément moteur du club durant ses trois premières saisons avant de se blesser régulièrement.

Cavani, Giroud, Mertens, Ibrahimovic, tous en fin de contrat

Enfin, devant, comme dans toute composition, il a fallu faire des choix forts. Pas de Mario Götze mais plutôt un Dries Mertens (32 ans) qui n’a toujours pas prolongé avec Naples, malgré les récentes rumeurs. Sur l’autre aile, nous avons décidé d’aligner Willian (31 ans) plutôt que son coéquipier à Chelsea Pedro (32 ans). Les deux joueurs sont aussi sur le point de quitter un club où ils sont respectivement arrivés en 2013 et 2015. Enfin, en pointe, c’est Edinson Cavani (33 ans) qui a été choisi plutôt qu’Olivier Giroud (33 ans) ou encore Zlatan Ibrahimovic (38 ans).