Le Real Madrid va être actif cet été

En Espagne, le mercato du Real Madrid fait couler beaucoup d’encre. D’après Marca, la Casa Blanca compte bien faire venir Erling Håland, mais aussi Kylian Mbappé dans un deuxième temps. L’objectif de la direction madrilène est de transférer le joueur de Dortmund dès cet été, en payant sa clause libératoire de 75M€. Concernant le Français, le plan du Real est qu’il ne prolonge pas avec le PSG. Son contrat, qui se termine en 2022, obligerait Paris à le vendre à l’été 2021 pour éviter de le perdre sans contrepartie. Le mercato du Real fait aussi la Une du journal As ce lundi, mais cela concerne cette fois le milieu de terrain. Zinédine Zidane a besoin d’un renfort dans le profil de Casemiro, et aurait trois noms en tête, trois joueurs français. Pour pouvoir remplacer le Brésilien, seul joueur de l’effectif ayant un impact physique dans le cœur du jeu, le Real penserait à Eduardo Camavinga, N’golo Kanté mais aussi Boubakary Soumaré, qui appartient au LOSC.

Les Gunners ne veulent pas baisser leurs revenus

En Angleterre, la question des salaires des joueurs fait toujours les gros titres. Ce lundi, c’est le cas particulier d’Arsenal qui fait parler. Selon les informations du Daily Mirror, les joueurs vont refuser la proposition du club concernant la baisse de leurs revenus. Les dirigeants demandent à ce que les salaires annuels des joueurs soient réduits de 12,5%, en cas de non-qualification en Ligue des Champions pour la saison suivante. Cette baisse serait réduite à 7,5% en cas de présence en Europe League pour les Gunners. Le problème, c’est que les joueurs ne sont pas d’accord avec leur direction, affirme le Daily Mirror. Ce refus fait aussi la Une du Daily Star, qui explique que les joueurs sont prêts à entrer en guerre avec leurs dirigeants.

Lautaro au Barça : « une possibilité très grande »

Toujours en Espagne, le mercato du FC Barcelone fait encore les gros titres, et en particulier le dossier Lautaro Martinez. Il est « très proche » de la Catalogne, si on en croit le journal Sport. Ce dernier met en avant les déclarations d’un des agents du joueur, expliquant qu’il y avait « une possibilité très grande » pour que l’Argentin quitte l’Inter, en faveur du Barça. Le club blaugrana continue de travailler sur ce transfert, mais espère qu’avec le joueur de son côté, le club milanais facilitera son départ cet été. Et d’ailleurs, un des joueurs qui a souvent été évoqué pour faire le voyage dans le sens inverse fait la couverture de Mundo Deportivo. Il s’agit d’Ivan Rakitic, qui a donné une interview au média catalan. « Je ne suis pas un sac de patates », a lâché le milieu croate, qui ne souhaite visiblement pas être une simple monnaie d’échange.