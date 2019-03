Le PSG tenté par Luka Jovic ?

Et si Paris cherchait déjà à remplacer Edinson Cavani ? Dans Sport aujourd’hui, on retrouve un dossier sur le mercato du Barça, à la recherche d’un attaquant. Deux pistes sont évoquées comme prioritaires, Luka Jovic (Francfort) et Rodrigo (Valence). Cependant, pour le premier, on apprend également que le Paris Saint-Germain s’est immiscé dans le dossier. L’attaquant serbe est désormais convoité par les dirigeants parisiens. Le transfert du goleador de Francfort, prêté par Benfica on le rappelle, devrait s’élever au-dessus des 60 millions d’euros.

Le Barça toujours en pole pour de Ligt

Outre le recrutement d’un buteur, le FC Barcelone s’active également en coulisses pour recruter Matthijs De Ligt (Ajax Amsterdam). Après la signature de Frenkie de Jong, son coéquipier néerlandais est décidé à le rejoindre au Camp Nou. Même si la concurrence est très très forte sur ce dossier : la Juventus, Paris, le Bayern, l’Atlético, et le Real Madrid sont sur le coup, selon Mundo Deportivo. Le quotidien précise aussi que le joueur presse son agent Mino Raiola pour les négociations. Il souhaite signer au Barça, et ne pas faire traîner les choses.

Sancho le 100 chaud

Toujours au rayon mercato, Jadon Sancho (Borussia Dortmund) devrait lui aussi faire beaucoup parler durant l’été. Le nouveau chouchou de l’Angleterre est très convoité et selon le Mirror, son club voudrait fixer son prix à 100 millions de livres, soit environ 115 millions d’euros. Cela montre que la formation allemande est prête à vendre son crack. On pense même à l’après. Toujours selon le tabloïd, Dortmund voudrait se servir de l’argent de ce transfert pour le remplacer par un autre "wonderkid" anglais, celui de Chelsea : Callum Hudson-Odoi. Cet hiver, le Bayern Munich avait essayé de le recruter, sans succès.