Liverpool continue son impressionnante série

Outre-Manche, il est encore une fois question de Liverpool ! Les Reds ne cessent d’impressionner les observateurs locaux. Pour The Independent, Sadio Mané et les siens sont inarrêtables et ils l’ont prouvé encore hier en s’imposant difficilement, 1-0, sur la pelouse de Norwich. Pour le Daily Mail : Mané fait tourner la machine rouge ! Avec 25 victoires en 26 journées de Championnat, les hommes de Jürgen Klopp se dirigent tout droit vers le titre et celui-ci pourrait arriver plus vite qu’on ne le pense. En effet, à ce rythme, il ne manque que 15 points à Liverpool pour être sacré champion. L’affaire pourrait être conclue dès le 21 mars, à Anfield contre Crystal Palace.

Le retour d’Eden Hazard ravit la presse madrilène

En Espagne, Eden Hazard est attendu comme le Messie ! C’est le retour de la Magie pour Marca ! Le Belge fait enfin son retour à la compétition après sa blessure contre le PSG qui l’a éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Zinedine Zidane l’a convoqué dans le groupe pour affronter le Celta Vigo ce soir. Pour le quotidien AS, 82 jours plus tard, l’attaquant revient sur le devant de la scène et il était temps car le titre en Liga fait rage avec le FC Barcelone et que les 8es de finale de la Ligue des champions contre Manchester City approchent.

L’Inter ou la Lazio pour empêcher la Juve d’être championne

Enfin en Italie, le choc de cette 24e journée de Serie A oppose la Lazio qui reçoit l’Inter au Stadio Olympico ! Et cette rencontre fait la Une du Corriere dello Sport car il n’en restera qu’un dans la course au titre pour tenter de battre enfin la Juve après 8 titres consécutifs. Alors que la Vieille Dame traverse une période compliquée, c’est le moment pour Antonio Conte ou Simone Inzaghi d’être l’anti-Sarri pour le Quotidianno Sportivo dans la course au Scudetto !