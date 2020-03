Le PSG tremble pour son 8e de finale face à Dortmund

Le report du match entre Strasbourg et le Paris Saint-Germain inquiète L’Équipe ! Dans ses pages intérieures, le journal évoque : « un report et de l’angoisse ». En effet, le match contre le Borussia Dortmund se rapproche de plus en plus mais le club de la capitale ne sait pas encore s’il jouera son 8e de finale retour de la Ligue des champions à huis clos ou non. Dans Le Parisien du jour, c’est « le calme avant la tempête » ! Les Rouge et Bleu débutent la semaine la plus décisive de leur saison avec ce choc contre la formation allemande. Et le report contre Strasbourg n’aide pas à une préparation idéale mais les Parisiens ont choisi d’en profiter pour se décomplexer. À noter surtout, la reprise de l’entraînement de Thiago Silva avec le groupe. Le capitaine a fait de ce rendez-vous européen une priorité et veut à tout prix le jouer.

Karim Benzema attendu comme le sauveur

En Espagne, c’est un Français qui fait la Une de la presse madrilène ! Il s’agit bien sûr de Karim Benzema. Alors que le Real Madrid joue ce soir contre le Betis, c’est au tour de l’attaquant de porter les Merengues titre le journal AS ! La Casa Blanca a besoin de ses buts pour retrouver la place de leader, perdue hier soir, après la victoire du Barça sur la Real Sociedad (1-0). Benzema fait aussi la couverture du journal Marca car le Real Madrid entame la dernière ligne droite avec 12 journées avant la fin de la Liga. Le club de la capitale espagnole n’a pas remporté le championnat depuis 2017 et semble bien déterminé à reprendre son dû cette saison.

Carlos Tévez, héros de La Bombonera

De l’autre côté de l’Atlantique, des nouvelles de Carlos Tévez. Merci pour lui, il va bien, très bien même ! En effet, l’attaquant a offert le titre à Boca Juniors lors de la dernière journée de Championnat ! Carlitos a mis son costume de héros à la Bombonera estime le média argentin Olé. Et cette victoire pour le titre, n’était pas contre n’importe qui puisque c’était face au Gymnasia de la Plata, l’équipe entraînée par un certain Diego Armando Maradona, autre idole de la Bombonera. Les Xeneize remportent ainsi le 34e titre de leur histoire, un point devant l’ennemi juré River Plate qui n’a pas gagné.