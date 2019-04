La Coupe d’Afrique des Nations 2019 se rapproche à grands pas. Plus que quelques semaines avant le début de cette 32e édition mais avant le coup d’envoi, le tirage au sort a eu lieu ce vendredi soir en Égypte, pays hôte de la compétition, qui a remplacé au pied levé le Cameroun en janvier dernier. Cette CAN (du 21 juin au 19 juillet) aura une saveur un peu particulière. À l’instar de l’Euro 2016 en France, c’est la première fois que 24 équipes se feront face, au lieu des 16 pays auparavant qualifiés.

Ce changement de format permet notamment à des petites nations de participer à la grand-messe du football africain pour la première fois, comme le Madagascar de Jérémy Morel, la Mauritanie du sélectionneur Corentin Martins ou encore le Burundi. La Guinée-Bissau fête elle la deuxième participation de leur histoire à la CAN. À l’inverse, des nations au vécu plus important n’ont pas réussi à valider leur ticket. C’est notamment le cas du Gabon, du Togo ou du Burkina Faso. Pour cette édition 2019, les favoris seront l’Égypte, le Cameroun, qui est aussi le tenant du titre, ou bien encore le Sénégal.

Un groupe de la mort avec notamment le Maroc et la Côte d’Ivoire ?

Après une longue cérémonie, le tirage au sort a enfin débuté aux alentours de 21h30. L’Egypte, pays organisateur cette année et équipe la plus titrée de l’histoire (7 fois vainqueur), a hérité de la République Démocratique du Congo, de l’Ouganda et du Zimbabwe. Mohamed Salah et les Pharaons disputeront d’ailleurs le match d’ouverture face aux Guerriers. De son côté, le tenant du titre, à savoir le Cameroun, sera opposé au Ghana, au Bénin et à la Guinée-Bissau. Le tirage des Fennecs de l’Algérie était également très attendu. Les hommes de Djamel Belmadi défieront eux le Sénégal, le Kenya et la Tanzanie, alors que la Tunisie affrontera le Mali, la Mauritanie et l’Angola.

Dans le groupe B, le Nigeria, de retour dans la compétition après avoir manqué les deux dernières éditions, croisera lui le fer avec la Guinée, Madagascar et le Burundi. Et comme toujours dans chaque compétition, un groupe très relevé se détache. Pour cette CAN 2019, le groupe de la mort n’est autre que le D. Le Maroc, la Côte d’Ivoire, l’Afrique du Sud et la Namibie vont en effet se battre pour accéder à la phase finale. Rendez-vous donc dans un peu plus de deux mois pour le lancement de cette Coupe d’Afrique des Nations.

Les groupes de cette phase de poules :

Groupe A : Egypte, République Démocratique du Congo, Ouganda, Zimbabwe

Groupe B : Nigeria, Guinée, Madagascar, Burundi

Groupe C : Sénégal, Algérie, Kenya, Tanzanie

Groupe D : Maroc, Côte d’Ivoire, Afrique du Sud, Namibie

Groupe E : Tunisie, Mali, Mauritanie, Angola

Groupe F : Cameroun, Ghana, Bénin, Guinée-Bissau