Depuis longtemps déjà, les entraîneurs sont devenus de véritables stars, et les grands clubs se les arrachent comme ils s’arrachent les plus grands joueurs. Et forcément, les salaires des tacticiens ont connu une inflation fulgurante ces dernières années, plus que celle des émoluments accordés aux joueurs même. Il est donc intéressant de se pencher de plus près sur les jolies sommes que reçoivent les coachs, en nous basant sur les chiffres apportés par le site Transfermarkt.

En tête, on retrouve Pep Guardiola, qui touche 23 millions d’euros par un. Un montant colossal que les dirigeants de Manchester City ont accepté de payer pour celui qui doit, enfin, les mener à la gloire européenne après avoir réussi à dominer la scène nationale. L’ancien du Barça est attendu au tournant en Europe donc cette saison. José Mourinho, fraîchement intronisé à la tête de Tottenham, arrive en deuxième position avec un salaire de 17,5 millions d’euros annuels. Il devra remettre les Londoniens dans le droit chemin après un début de saison compliqué.

Thomas Tuchel est huitième

C’est Diego Simeone qui complète le podium avec 15 millions d’euros par saison. Conscient de l’importance de l’entraîneur argentin, qui a tout simplement remis le club sur le devant de la scène, le président Enrique Cerezo n’a pas hésité à augmenter ses émoluments à plusieurs reprises. Viennent ensuite deux entraîneurs qui exercent en Chine : Rafa Benitez et Fabio Cannavaro, qui entraînent respectivement le Dalian Yifang et le Guangzhou Evergrande, avec 13,5 M€/an pour l’Espagnol et 12 M€ pour l’ancien défenseur.

Retour en Europe à partir de la sixième place, où on retrouve des visages bien connus. Zinedine Zidane touche ainsi 12 millions d’euros par saison à Madrid et se place juste devant Antonio Conte, qui émarge à 11 millions d’euros par exercice à l’Inter. Thomas Tuchel est huitième, avec 9 millions d’euros annuels, le même salaire qu’Ernesto Valverde au Barça. C’est Jürgen Klopp qui ferme ce top 10, avec 8 millions d’euros par an. Nul doute que l’Allemand pourra bientôt négocier un salaire bien supérieur à celui qu’il avait signé lors de son arrivée s’il le désire...