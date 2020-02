C’est terminé ! Après un mois de rumeurs et de feuilletons dans tous les sens, le mercato hivernal a fermé ses portes vendredi à minuit. Au total, plus de 700 millions d’euros ont été dépensés pour se renforcer par les écuries du Vieux Continent. Et ce alors qu’il n’y a pas vraiment eu de gros coup médiatique ou de transfert ayant atteint des sommes colossales, si ce n’est l’arrivée de Bruno Fernandes à Manchester United. C’est d’ailleurs le transfert le plus cher de ce mois de janvier, puisque le Portugais a coûté 55 millions d’euros aux Red Devils, bonus non-inclus (le total pourrait atteindre les 80 millions d’euros).

De loin le joueur le plus onéreux de l’hiver, puisque le suivant n’est autre que Dejan Kulusevski, l’ailier suédois de 19 ans qui a quitté l’Atalanta, qui le prêtait à Parme, pour rejoindre la Juventus. Il n’arrivera à Turin que cet été, puisqu’il terminera la saison dans son club actuel. Un constat est clair, et confirme les tendances actuel du marché : les clubs n’hésitent plus à investir pour des jeunes joueurs. La preuve avec Reinier, troisième recrue la plus chère de l’été, pour qui le Real Madrid a mis 30 millions d’euros sur la table. Le milieu de terrain brésilien de 18 ans formé à Flamengo va d’ailleurs débuter avec l’équipe B du club de la capitale espagnole.

Une liste composée pratiquement uniquement de joueurs offensifs

Tottenham a déboursé le même prix pour s’offrir Steven Bergwijn, l’ailier néerlandais qui arrive du PSV, et qui est donc la deuxième recrue la plus chère du championnat anglais. Derrière, viennent deux joueurs de l’équipe "surprise" de ce mercato, le Hertha Berlin. Le club de la capitale allemande n’a pas hésité à débourser 27 millions d’euros pour l’attaquant de l’AC Milan Krzysztof Piatek, juste après avoir signé un chèque de 25 millions d’euros à l’OL pour Lucas Tousart.

Paco Alcácer lui est le septième joueur le plus cher du mercato puisque Villarreal a déboursé 23 millions d’euros pour le dérober à Dortmund, faisant de lui le remplaçant de Karl Toko Ekambi. Sheffield a mis 21,5 millions d’euros sur la table pour Sander Berge (Genk), alors que West Ham a mis les moyens pour Jarrod Bowen (Hull City) en le recrutant pour 21,3M€, signe de la puissance financière des équipes de Premier League. Enfin, à la dernière place, on retrouve différents joueurs ayant coûté 20 millions d’euros : Erling Braut Håland (Borussia Dortmund), Julian Weigl (Benfica), Raul De Tomas (Espanyol), Stanislav Lobotka (Naples), Youssef En-Nesyri (Séville), Dani Olmo (RB Leipzig), Christian Eriksen (Inter), Aurélien Tchouaméni (Monaco), Sofyan Amrabat (Fiorentina) ainsi que Bruno Guimarães (OL).

Précision : Francisco Trincão (FC Barcelone) n’entre pas dans ce top 10 puisqu’il n’appartiendra au FC Barcelone qu’à partir de l’été prochain.