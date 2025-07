L’OL tient le ballon et domine, mais reste muet

Mi-Temps | C’est la fin de cette première période. Pas de but entre l’OL et Villefranche, un petit rythme dans ce premier acte. Les Lyonnais ont bien débuté mais de perdre en intensité face à des Caladois volontaires et agressifs. Cette partie devra se décanter en seconde mi-temps.

43e | Les Gones ne parviennent plus à s’approcher de la surface adverse, les mouvements ne sont pas assez nombreux.

41e | Nous approchons de la fin de cette première période, il ne reste que quelques minutes à jouer.

39e | Contre attaque côté droit pour les Caladois, un centre est tenté et Mata le repousse avec autorité dans la surface.

37e | Tessmann est au sol et demande une faute, l’arbitre décide de laisser vivre le jeu.

35e | Le bloc lyonnais est monté d’un cran, on tente d’augmenter la pression sur les premiers relanceurs de Villefranche.

33e | Longue séquence de possession de l’OL. En face, les Caladois exercent un pressing d’une grande intensité.

31e | Excellent travail de Himbert qui parvient ensuite à servir Molebe, ce dernier est ensuite entouré par plusieurs adversaires et perd ensuite le contrôle du ballon.

29e | Lyon confisque le cuir, la qualité technique est intéressante, il ne manque que l’ouverture du score.

27e | Encore une belle action pour l’OL, Kumbedi centre depuis la droite, Matic sert ensuite Molebe qui met le portier adverse à contribution.

25e | Merah est à la baguette sur ce corner côté droit, c’est bien tiré mais cela ne donne rien.

24e | Belle action pour l’OL avec le ballon qui traine dans la surface averse, cela se termine par un tir de Tessmann détourné en corner.

22e | C’est Mata qui prend sa chance, son tir enveloppé passe au-dessus du mur mais c’est hors cadre.

21e | Excellent coup franc à venir pour l’OL, situé à quelques mètres de l’entrée de la surface, plein axe.

20e | Mésentente entre Kumbedi et Humbert côté droit, le ballon est rendu aux Caladois.

19e | Les contacts sont durs, aucun cadeau de la part des deux équipes, Kumbedi était au sol mais il se relève rapidement.

17e | Molebe fait parler sa pointe de vitesse avec cette accélération dans l’axe, il est ensuite bousculé et obtient une faute et un coup franc.

15e | Le premier quart d’heure vient de s’écouler, cette partie est accrochée et pour le moment pauvre au niveau des occasions.

13e | Le jeu se concentre désormais au milieu du terrain, zone dans laquelle les deux équipes se livrent de beaux duels.

11e | L’OL laisse le ballon à son adversaire depuis plusieurs minutes, l’occasion de tester l’animation défensive.

9e | Les Caladois commencent à prendre le contrôle du ballon, ils jouent principalement avec des longs ballons.

7e | Très bon repli défensif de Himbert à hauteur de la surface de réparation, il obtient même une faute.

6e | Pour rappel, Lucas Perri, Patouillet et Mikautadze (laissé au repos) sont indisponibles pour cette rencontre.

5e | Alerte pour Mata qui se tient l’épaule gauche, les soigneurs entrent rapidement sur le terrain.

3e | Kumbedi met le gardien adverse à contribution avec une reprise du droit consécutive à un corner, le portier repousse sur sa ligne.

1ère | Pressing très intense exercé par Molebe et Himbert, ce dernier est à deux doigts de marquer mais le portier adverse rattrape son erreur d’un arrêt salvateur.

C’est parti, le coup d’envoi de ce match est donné par les joueurs de Villefranche.

11h16 | Le match aura bien lieu ! Les joueurs sont au bord de la pelouse et vont entrer sur le terrain.

11h10 | L’arbitre devrait arriver dans 5 minutes pour annoncer si le match se jouera aujourd’hui ou non.

11h | Un nouveau point sera fait dans dix minutes, aucun risque ne sera pris avec les orages et la foudre. Pas d’annulation pour le moment.

10h45 | Le match n’est toujours pas lancé, les joueurs restent pour le moment dans les vestiaires.

10h28 | Le coup d’envoi va être décalé de quelques minutes, décision prise par les arbitres car la pluie tombe avec une forte intensité.

10h26 | Les joueurs sont entrés sur la pelouse, début du match dans quelques minutes.

10h20 | La pluie s’invite sur le terrain

Des conditions très lourdes ce matin dans la banlieue lyonnaise, le tonnerre gronde et quelques gouttes de pluie commencent à tomber.

10h10 | Il y aura deux équipes différentes

Le staff lyonnais l’a annoncé en amont de cette rencontre, un premier onze jouera la première période et une équipe complètement différente jouera la seconde partie du match.

10h | Une confiance à retrouver

Lyon a terminé la saison précédente avec des résultats compliqués, des défaites frustrantes dans le sprint final mais aussi une terrible élimination en quart de finale de l’Europa League. Ce premier match amical a de l’importance, il doit créer une dynamique positive et engranger de la confiance.

9h50 | La composition de l’OL

9h40 | L’OL lance sa préparation

Une fin de saison compliquée et de longues semaines dans le doute avec un avenir incertain, l’Olympique Lyonnais peut désormais se concentrer uniquement sur le sportif et cela commence ce samedi face à Villefranche.

9h30 | Bienvenue au Groupama OL Training Center

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre site pour suivre en direct commenté ce match amical entre l’Olympique Lyonnais et Villefranche. Le coup d’envoi sera donné à 10h30.