Le Real Madrid a 4 dossiers brûlants à régler

Le mercato bat son plein et le Real Madrid a déjà été bien actif. Pas moins de 4 recrues ont débarqué avec Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Franco Mastantuono et Alvaro Carreras pour 182 M€ déjà dépensés. Xabi Alonso a de quoi être satisfait. Le nouveau coach de la Casa Blanca aimerait tout de même un milieu de terrain pour compléter la panoplie, ce que la direction refuse pour le moment à lui accorder.

Elle a d’autres à chats à fouetter, notamment les dossiers de ventes de joueurs comme Rodrygo, et alors même que l’Arabie saoudite tente une nouvelle offensive sur Vinicius Junior. Il y a également la question des prolongations de certains cadres qui va très vite arriver sur la table. Après Kroos l’an passé et Modric cette année, Thibaut Courtois, David Alaba, Antonio Rüdiger et même Dani Carvajal arrivent tous à échéance.

Le Real réfléchit à prolonger Courtois de deux ans

Il s’agit là d’un gros casse-tête quand même. Que faire d’eux après tant de services rendus, de titres remportés alors que leur âge avance et leurs performances baissent . On peut tout de même exclure le Belge de cette dernière remarque, tant il a encore sauvé les meubles la saison passée, confirmant son statut de meilleur gardien du monde. Il est d’ailleurs celui dont le dossier sera le moins compliqué à régler, malgré ses 33 ans.

Il fait l’unanimité au sein du club et du vestiaire où sa franchise est appréciée quand les résultats ne sont pas là. Pour lui, le Real pourrait même contourner sa règle de prolongation d’un an pour un joueur déjà trentenaire en lui proposant deux saisons de plus, révèle AS. Pour les autres, c’est plus complexe. Rüdiger (32 ans) souffre par exemple d’arthrose précoce à un genou. Une vente n’est d’ailleurs pas à exclure cet été, notamment vers l’Arabie saoudite.

La balle est dans le camp des autres

David Alaba n’est pas dans une situation reluisante non plus. Longuement blessé à un genou en décembre 2023, il a mis plus d’un an à revenir, avant d’être à nouveau écarté pour des raisons physiques. Il va débuter cette saison comme 5e défenseur central dans la hiérarchie, derrière Huijsen, Militao, Rüdiger et Asencio. Carvajal a lui été prolongé d’un an en octobre, alors qu’il venait de se rompre les ligaments croisés. Premier capitaine, après le départ de Modric, il incarne les valeurs du Real mais Alexander-Arnold démarre logiquement avec une longueur d’avance. Ses performances décideront.