10 janvier : Lionel Messi commence fort

Alors que commence 2018, la Pulga est déjà en grande forme. À l’entraînement du Barça, lors d’une opposition, Lionel Messi dépose littéralement sur les fesses son coéquipier Ivan Rakitic.

30 janvier : la réponse cinglante de Neymar

Chahuté par les joueurs du Stade Rennais toute la rencontre (Rennes-PSG : 2-3), Neymar n’a pourtant pas l’intention d’arrêter ses provocations par ses dribbles. En zone mixte après la rencontre, il ne s’est pas privé pour le dire.

11 mars : le président descend sur la pelouse avec une arme

Scène surréaliste en Grèce. Dans le choc au sommet du championnat entre l’AEK Athènes et le PAOK Salonique, le président du PAOK a littéralement pété les plombs. Alors que le score est de 0-0, son équipe se voit refuser un but à la 90e minute. C’est alors que Ivan Savvidis, propriétaire et président du club, descend sur la pelouse avec une arme pour ordonner à ses joueurs de rentrer aux vestiaires. Normal.

18 mars : Florian Thauvin : « Ils le payeront ! »

C’est bientôt la fin du Championnat de France. Les nerfs sont tendus. Marseille reçoit Lyon pour l’Olympico. Et si l’OL s’impose 3 buts à 2, la rencontre s’est achevée par une bagarre. Après la rencontre, Florian Thauvin ne mâche pas ses mots à l’égard des Gones.

16 mai : la frappe de Clinton Njie fait rire le web

Lors de la finale de la Ligue Europa, où Marseille s’est incliné 3-0 face à l’Atlético de Madrid, le Marseillais Clinton Njie s’est fait particulièrement remarquer. Mais pas pour les bonnes raisons...

24 mai : la passe de Zidane pour CR7

À 48 heures de la finale de la Ligue des Champions contre Liverpool à Kiev, les joueurs du Real Madrid récitent leurs gammes à l’entraînement. Zinédine Zidane à la passe, Cristiano Ronaldo à la finition. Magique !

31 mai : Zidane quitte le Real Madrid

Coup de tonnerre ! Quelques jours après avoir décroché sa 3e Ligue des Champions consécutive, Zinedine Zidane convoque une conférence de presse pour annoncer sa démission du Real Madrid.

16 juillet : le craquage de Lucas Hernandez

L’équipe de France est championne du Monde ! Nombreuses ont été les images des célébrations des Bleus après la victoire, mais la plus folle est sûrement celle de Lucas Hernandez, au petit matin, qui a voulu fêter son titre avec un sapin...

19 juillet : Neymar se moque du #NeymarChallenge

Pendant la Coupe du Monde, le Brésilien Neymar s’est fait très remarqué, non pas par ses dribbles, mais par ses simulations à répétitions. Finalement, il préfère en rire, en témoigne cette vidéo.

12 août : le premier but de CR7 avec la Juventus

C’était l’une des sensations de l’été sur le mercato : le transfert de CR7 à la Juventus. Et pour son premier match sous ses nouvelles couleurs il n’a pas fallu attendre longtemps pour qu’il fasse trembler les filets.

2 septembre : le but de Vinícius Jr avec le Real Madrid

La hype monte. Vinicius Junior, qui n’a pas encore joué avec le Real Madrid en professionnel, fait déjà saliver les fans. Ce jour-là, il a fait parler la poudre en inscrivant un doublé dans le derby face à l’Atlético de Madrid. Bien sûr, sous le maillot du Castilla, l’équipe réserve de la Casa Blanca.

27 septembre : la vidéo Instagram que reproche Mourinho à Pogba

À l’entraînement de Manchester United, Pogba se chauffe avec Mourinho. La raison

? Le coach portugais reprocherait au joueur français d’avoir publié une vidéo sur sa story Instagram pendant la défaite de Manchester United contre Derby County. Le début de la fin.

12 octobre : le premier doublé en carrière d’Usain Bolt

Ça n’aura pas duré très longtemps, mais assez pour faire le tour du monde. Ce jour-là, Usain Bolt inscrit un doublé dans un match amical avec les Central Coast Mariners. Oui oui, Usain Bolt, le recordman du sprint. Son essai en Australie se terminera quelques semaines plus tard. Aujourd’hui, le Jamaïcain cherche toujours un club.

3 décembre : Luka Modric remporte le Ballon d’Or

Comme à chaque fin d’année, c’est le moment de désigner le meilleur joueur de la planète. En 2018, l’histoire retiendra Luka Modric.

11 décembre : le coup de pression silencieux de Thierry Henry

Depuis le mois d’octobre, Thierry Henry est l’entraîneur de l’AS Monaco en Ligue 1. L’occasion pour nous de découvrir un coach exigeant avec ces joueurs. En témoigne cette scène cocasse en conférence de presse.