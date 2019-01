Cristiano Ronaldo « veut tout prendre »

2019 vient tout juste de commencer, l’heure pour les stars du ballon rond d’afficher leurs ambitions et leurs rêves. Et même lorsque l’on a tout gagné comme Cristiano Ronaldo, on en veut toujours plus. La preuve avec les déclarations du Portugais dans le journal Record cette semaine et reprises en une par la Gazzetta dello Sport ce matin. CR7 rêve d’une sixième Ligue des Champions, la quatrième de suite, mais aussi de retrouver le Ballon d’Or entre ses mains pour la sixième fois de sa carrière. Il apporte néanmoins une nuance : « tout ceci n’est pas obsession non plus. » Quand on connaît la soif de vaincre du personnage, on ne le croit qu’à moitié.

Morata dans le viseur du FC Séville

En difficulté à Chelsea où ses pannes devant le but lui ont coûté quelques fois sa place au profit du champion du monde Olivier Giroud, Alvaro Morata ne manque pas de courtisans. Après les rumeurs Juventus ou encore FC Barcelone, Estadio Deportivo indique ce matin que le FC Séville aurait aussi coché le nom de l’attaquant espagnol dans sa short-list. Stevan Jovetic, de l’AS Monaco, aurait aussi été mentionné. Mais le Monténégrin a très peu joué en ce début d’exercice, gêné par les blessures. En défense, Éric Bailly, de Manchester United, est évoqué.

Monaco veut Acuña

Alors que l’AS Monaco est sur le point d’attirer Cesc Fabregas dans ses rangs, les dirigeants monégasques continuent de prospecter partout en Europe. Selon A Bola, ils sont cette fois-ci intéressés par l’ailier du Sporting, Marcos Acuña. Le joueur de 27 ans a disputé 20 matches cette saison toutes compétitions confondues avec le club portugais. Pour 1 but et 4 passes décisives. Le club de Lisbonne demande 15 millions d’euros pour pouvoir le lâcher. Une somme que pourrait mettre l’ASM afin de réussir son opération maintien.