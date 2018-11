La victoire et rien d’autre. Après les qualifications du Portugal et de l’Angleterre pour le Final Four de cette Ligue des Nations, la Suisse et la Belgique croisaient le fer ce dimanche soir à la Swissporarena de Lucerne pour se disputer la première place du groupe 2 (Ligue A), synonyme de qualification pour la phase finale. En tête avec neuf points, les Diables Rouges n’avaient besoin que d’un point pour valider leur billet, alors que la Nati devait s’imposer pour ensuite faire la différence sur la différence particulière. Une victoire 1-0, 2-1 ou avec deux buts d’écart suffisait donc aux Suisses. Pour aller décrocher la victoire, Vladimir Petkovic optait pour un 4-4-1-1 avec Shaqiri derrière Seferovic. Côté belge, Roberto Mancini alignait un 3-4-3 avec un trio Thorgan Hazard-Mertens-Eden Hazard. Et il ne fallait pas être en retard ce soir, surtout pour les supporters belges... Dans sa surface, Elvedi manquait sa remise vers Sommer, laissant donc Thorgan Hazard défier le gardien suisse. Le joueur du Borussia Mönchengladbach ajustait donc son coéquipier en club avec un ballon piqué (2e, 0-1).

Supérieurs en ce début de rencontre, les Diables Rouges poussaient et le frère d’Eden s’offrait même un doublé. Servi par Tielemans, le numéro 16 belge fixait la défense suisse avant de décocher une magnifique frappe croisée (17e, 0-2). Bousculés, les Suisses retrouvaient finalement quelques couleurs et Mbabu obtenait un penalty pour une faute de Chadli. Et Rodriguez transformait en prenant à contre-pied Courtois (26e, 1-2). Le public poussait donc les hommes de Vladimir Petkovic, qui égalisaient après la demi-heure de jeu. Oublié par la défense belge, Shaqiri, trouvé par Rodriguez, remettait de la tête sur Seferovic au deuxième poteau qui n’avait plus qu’à pousser le cuir au fond des filets (31e, 2-2). Dans un temps-fort, les locaux voulaient passer devant avant la pause mais les Diables Rouges ne craquaient pas malgré plusieurs assauts adverses, jusqu’à la 44e minute. Dans le couloir droit, Fernandes avait du temps et servait Seferovic en retrait. Le numéro 9 suisse armait directement une frappe du droit que Courtois ne pouvait sortir (44e, 3-2). Un retournement de situation incroyable et les Suisses regagnaient les vestiaires avec un but d’avance !

Seferovic dans un grand soir !

Suite à cette première période incroyable, les deux sélectionneurs ne réalisaient aucun changement à la pause. Peut-être une surprise du côté de Roberto Martinez, son équipe ayant totalement lâché prise après vingt minutes de jeu. Et dans le début du second acte, les Suisses maîtrisaient toujours les débats, à croire que le début de rencontre était une erreur de parcours. Malgré un bloc belge assez haut, les hommes de Vladimir Petkovic ne lâchaient pas le ballon et attaquaient toujours pour aller chercher ce dernier but synonyme de qualification. Après une interception au niveau de la ligne médiane, Elvedi lançait d’ailleurs Seferovic dans la profondeur mais le petit ballon piqué du buteur suisse fuyait de peu le cadre (52e). Le coup-franc de Shaqiri connaissait derrière le même sort (57e), mais après l’heure de jeu, les locaux marquaient ce quatrième but très important. Fautif sur l’ouverture du score belge suite à une mauvaise transmission, Elvedi était trouvé dans la surface adverse par Shaqiri. Le défenseur suisse plaçait sa tête et Courtois était totalement impuissant (62e, 4-2). Son équipe devant inscrire un but, Roberto Martinez faisait rentrer Batshuayi à la place de Chadli (65e).

De son côté, Eden Hazard était lancé dans le dos de la défense mais la frappe enchaînée du joueur de Chelsea était sortie par Sommer, auteur d’une belle parade (69e). Timides dans ce deuxième acte, les Diables Rouges ne trouvaient vraiment pas la solution. En face, Vladimir Petkovic apportait enfin du sang neuf à la 79e minute avec l’entrée en jeu de Zakaria à la place de Freuler. Dès lors, la Nati évoluait un peu plus bas et le ballon se retrouvait dans les pieds belges, mais les Suisses négociaient quelques contres. Shaqiri donnait le ballon à Mbulu qui centrait vers Seferovic. Totalement seul au point de penalty, le buteur suisse plaçait un coup de tête imparable, s’offrant donc un triplé (84e, 5-2) ! Juste derrière, Eden Hazard tentait de répondre avec une frappe flottante intéressante. Sa tentative était finalement envoyée sur la barre transversale du bout des doigts par Sommer (86e). Zuber cédait lui sa place à Benito (87e), et Boyata butait sur Sommer avec une reprise de volée (89e). En fin de partie, Roberto Marinez tentait le tout pour le tout puisqu’Origi prenait la place de Meunier (90e), mais ça ne changeait rien, alors que Seferovic avait le droit à une ovation puisqu’Ajeti le remplaçait (90e+2). Menée 2-0, la Suisse s’imposait donc 5-2 et doublait la Belgique en tête de la poule pour se qualifier pour le Final Four.