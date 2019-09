Ødegaard régale

Martin Ødegaard a régalé jeudi en Liga. Avec la Real Sociedad, où il est prêté par le Real Madrid, le milieu offensif norvégien de 20 ans réalise un superbe début de saison. En 6 matches, il a déjà convaincu les observateurs par ses performances abouties. Il semble avoir gagné en maturité. Ce jeudi soir, il a encore impressionné, en délivrant notamment « une passe galactique pour Mikel Oyarzábal », écrit le journal Marca. En conclusion, le quotidien ajoute : « les Madrilènes se frottent les mains de voir leur pépite briller de cette manière en vue de la saison prochaine. »

Fabian Ruiz dans le viseur du Barça

En Espagne toujours, on semble avoir déjà ouvert la page mercato. « Fabian 2020 », lance Mundo Deportivo. Le Barça suivrait en effet de près Fabian Ruiz, l’Espagnol du Napoli, pour renforcer son milieu de terrain. « Il a de la qualité, il est jeune (23 ans) et au club, on le voit évoluer au poste de relayeur », écrit le média espagnol. En revanche, le secrétaire technique barcelonais Éric Abidal, qui l’a supervisé le week-end dernier contre Lecce, n’aurait pas apprécié son attitude sur la célébration de son but, où il était allé chambrer les supporters adverses.

Luis Suarez veut répondre sur le terrain

Enfin, toujours au FC Barcelone, on termine avec cette Une de Sport qui s’intéresse au cas Luis Suarez. Piqué au vif, l’attaquant uruguayen « veut en terminer avec sa mauvaise passe et souhaite se servir des critiques et des sifflets contre lui, pour retrouver son meilleur niveau ». Le journal indique également qu’« il compte sur le soutien de ses coéquipiers et de son entraîneur Ernesto Valverde », qui le considère toujours comme une pièce maîtresse de son équipe pour remporter des titres.

