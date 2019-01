De Ligt aimerait suivre les pas de son ami De Jong

Ce matin les journaux catalans parlent mercato, Sport annonce ainsi que les Blaugranas sont tout proches de faire venir Emerson, un jeune latéral droit brésilien qui évolue notamment avec les U20 de la Seleçao. Mais on apprend surtout que Matthijs de Ligt se laisserait tenter par le Barça. D’ailleurs, Mundo Deportivo va également dans ce sens. « Le Barça n’écarte pas De Ligt » titre le quotidien, qui explique que le club catalan étudierait sérieusement la viabilité économique d’un tel transfert. Il serait le défenseur central numéro un dans la liste du club, et surtout le joueur voudrait venir à Barcelone, pour rejoindre son compatriote Frenkie de Jong.

Alexis Sanchez, « le Facteur X »

En Angleterre, une rencontre de FA Cup a marqué les esprits hier, celle qui opposait Arsenal à Manchester United. Et ce sont les Red Devils qui l’ont emporté 3 buts à 1, bien aidés par l’ouverture du score d’Alexis Sanchez. De retour à l’Emirates Stadium, il a fait trembler les filets dès la 31e minute, permettant aux siens d’enchaîner une 8e victoire consécutive depuis l’arrivée d’Ole Gunnar Solskjær. « Sanchez revient pour hanter Arsenal » s’amuse le Guardian. Le but de l’attaquant chilien fait le tour de la presse anglaise. De son côté , le Daily Telegraph fait dans l’ironie et titre : « Tu te souviens de moi ? » Tandis que pour le Daily Mirror, Alexis a le statut de « Facteur X ».

« Pintus a guéri Madrid »

En Espagne, le Real Madrid va mieux depuis le début de l’année, et pour le journal As, c’est d’abord grâce à Pintus, le célèbre préparateur physique que Zinédine Zidane avait fait venir de la Juventus. Ce serait grâce à son travail effectué durant l’hiver, que le visage de l’équipe a tant changé. « Pintus a guéri Madrid », écrit ainsi le quotidien espagnol. Mais d’après Marca, un autre homme est également responsable de la bonne santé du Real. Il s’agit de Vinicius Junior, « Le sourire de Madrid », peut-on lire en une du journal.