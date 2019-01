10h37 : après quatre apparitions, débarqué cet été en provenance du Tout Puissant Mazembe (Congo), Adama Traoré quitte la Moselle. Le FC Metz prête son ailier gauche de 23 ans à l’US Orléans jusqu’à la fin de la saison.

Adama Traoré prêté en @DominosLigue2 ! L'attaquant malien de 23 ans portera les couleurs de l' @US_Orleans jusqu'au terme de la saison. Plus d'informations https://t.co/FCmg2UkHLl pic.twitter.com/e0USmmeqbO

10h35 : le milieu de terrain anglais de 22 ans Matty Wilock est prêté par Manchester United à Crawley Town. Frère de Joe (Arsenal) et Chris (Benfica), Matty Wilock enchaîne un nouveau prêt à six mois de la fin de son contrat.

10h30 : le Hondurien Jonathan Toro, 22 ans, appartenant à la SD Huesca, lanterne rouge de Liga, jouera le reste de la saison à l’Académica de Coimbra, club de 2e division du Portugal.

10h25 : Laval annonce la signature du premier contrat pro d’Isaac Solet. Le jeune joueur de 17 ans est immédiatement transféré du côté du Stade de Reims qui boucle ici une cinquième recrue hivernale.

10h22 : le milieu de terrain français Gabriel Obertan quitte le Levski Sofia. L’ancien joueur de Bordeaux et de Manchester United s’est enfin engagé avec le club turc de Erzurumspor pour 2 ans et demi. Montant du transfert 1 M€.

10h16 : Eibar enrôle le portier guinéen Moussa Traoré, 23 ans, qui évoluera avec son équipe réserve jusqu’à la fin de la saison.

10h10 : l’attaquant de Nancy Mons Bassouamina (20 ans) est prêté pour six mois à Boulogne (National).

10h05 : visite médicale terminé pour Mbaye Diagne

9h53 : selon France Football, le Dalian Yifang était prêt à faire une offre de 70 M€ pour recruter Nicolas Pépé au LOSC. Mais le joueur n’a pas donné suite à l’intérêt chinois.

9h44 : le défenseur central international burkinabé Steeve Yago (26 ans) quitte Toulouse. Il rejoint en prêt Le Havre qui évolue en Ligue 2.

9h37 : la BBC explique que le prêt de Youri Tielemans est en bonne voie du côté de Leicester. Aucun obstacle n’est à signaler et l’officialisation devrait intervenir dans les prochaines minutes. Le Belge est arrivé hier soir à Leicester pour passer sa visite médicale.

9h33 : le milieu de terrain de Toulouse Yann Bodiger est prêté jusqu’à la fin de la saison à Cordoue qui évolue en seconde division espagnole.

9h21 : c’est en Allemagne que le mercato d’hiver fermera ses portes en premier à 18h. L’Italie suivra ensuite à 20h avant l’Angleterre, la France, la Belgique, le Portugal, l’Espagne, les Pays-Bas et la Turquie à 23h59. Le mercato s’achèvera en Arabie Saoudite le 4 février, en Russie le 22 février et en Chine le 28 février.

9h10 : Le milieu de terrain de Monaco Youssef Aït-Bennasser devrait rejoindre dans la journée l’AS Saint-Etienne en prêt. Il devrait renforcer une entrejeu stéphanois dépeuplé par les départs d’Assane Dioussé (Chievo Verone) et Mahdi Camara (Laval), avant celui de Ole Selnaes bien que ce dernier n’a pas encore reçu d’offre ferme du FC Shenzhen.

8h51 : Skysports assure ce matin que le Paris Saint-Germain va accueillir dans les prochaines heures le milieu offensif argentin Luciano Acosta, 24 ans, qui évolue en MLS au DC United !

8h46 : Galatasaray vient de communiquer sur l’arrivée potentielle de Kostas Mitroglou en annonçant avoir débuté les discussions officielles avec l’Olympique de Marseille.

8h45 : c’est officiel, Sebastian Giovinco quitte Toronto et rejoint Al Hilal en Arabie Saoudite.

Sebastian Giovinco signs for #AlHilal #Alhilal_Infographic pic.twitter.com/3f5f4QRc5G

8h40 : Allan Saint-Maximin pourrait quitter l’OGC Nice selon Sport Mediaset. Le Milan AC s’intéresse de près à sa situation puisque Gennaro Gattuso chercherait un ailier. Nice demande 35 M€ pour son joueur, mais un accord pourrait être négocié aux alentours des 25 M€.

8h35 : la première grosse information de la journée nous vient d’outre-Manche, puisque Skysports assure que le PSG va formuler une offre aujourd’hui pour Willian, l’ailier brésilien de Chelsea. Plus d’informations ici.

BREAKING : Sky sources : @PSG_inside want to make Deadline Day bid for @willianborges88 #SSN

More on Deadline Day LIVE ! https://t.co/9RL1gV0M0U pic.twitter.com/3Olujjtaku

— Sky Sports News (@SkySportsNews) 31 janvier 2019