Le Paris Saint-Germain sera bien l’un des acteurs principaux de ce dernier jour du mercato hivernal. La signature de Leandro Paredes, pour 47 M€ en provenance du Zenit Saint-Pétersbourg, ne suffira pas à détendre Thomas Tuchel, excédé par la tournure de ce marché. Un deuxième milieu de terrain est attendu. Ce sera peut-être Idrissa Gueye, pour lequel Everton tient bon jusqu’à présent. Ou Thiago Mendes, plan B qui pourrait être activé d’ici ce soir minuit.

Mais c’est dans un autre secteur que le club de la capitale pourrait réaliser un coup de dernière minute. Il faut croire que les dirigeants parisiens ont décidé de prendre un joueur pour pallier l’absence de Neymar, qui sera indisponible durant les dix prochaines semaines (retour en avril donc). Hier, la presse allemande a ainsi évoqué une demande de prêt du PSG à Arsenal pour Mesut Özil, que le joueur aurait refusé.

Willian pour compenser l’absence de Neymar

Ce matin, la presse anglaise parle d’une offre à venir dans la journée pour Willian, le milieu offensif de Chelsea. Le Daily Mail a été le premier à en parler, dans la soirée de mercredi et Skysports confirme l’information ce matin. « Le PSG veut formuler une offre aujourd’hui pour Willian », assure le média britannique. Clairement, il s’agit là d’ajouter une option offensive pour aider Thomas Tuchel à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

BREAKING : Sky sources : @PSG_inside want to make Deadline Day bid for @willianborges88 #SSN More on Deadline Day LIVE ! https://t.co/9RL1gV0M0U pic.twitter.com/3Olujjtaku — Sky Sports News (@SkySportsNews) 31 janvier 2019

Mais on peut légitimement douter de la faisabilité de l’opération. Âgé de 30 ans et sous contrat jusqu’en 2020, Willian avait été retenu par le col l’été dernier lorsque le FC Barcelone a fait le forcing pour le signer. Une relance aurait eu lieu en début de mercato avec la proposition d’un échange avec Malcom, son jeune compatriote brésilien. Estimé à plus de 45 M€ par Chelsea, il pèserait lourd dans les finances parisiennes. Un tel transfert ferait sûrement grincer des dents en Europe, par rapport au fair-play financier. Mais à moins de 24 heures de la fermeture du marché, les dirigeants parisiens semblent prêts à jouer leur va-tout.